Les déclarations fracassantes de Julián Álvarez, qui souhaite quitter l’Atlético de Madrid, ont suscité un vif enthousiasme dans le vestiaire du FC Barcelone. Gavi et Fermín López ont publiquement manifesté leur admiration pour les propos de l’attaquant argentin sur les réseaux sociaux, laissant entendre que le club catalan serait ravi de l’accueillir.

Selon le quotidien catalan Sport, Gavi a « liké » une publication du journal contenant une vidéo des déclarations d’Alvarez à ESPN, dans lesquelles il confirmait avoir « parlé aux responsables du club pour leur dire que le mieux pour tout le monde était que je parte, et que je voulais réaliser mon rêve ». tandis que Fermín López a manifesté son approbation sur une publication du journaliste italien Fabrizio Romano.

Quel joueur vais-je choisir ?

Javi avait déjà exprimé son admiration pour « l’Araignée » argentine il y a quelques jours lors d’une interview sur la radio RAC 1 avant le match de l’Espagne contre l’Arabie saoudite, déclarant : « Si je devais choisir un joueur du Mondial, ce serait Julián Álvarez », s’est-il exprimé sur les ondes de RAC 1 après la victoire de l’Argentine contre l’Autriche.

Un accueil très favorable dans les vestiaires

Selon Sport, ils n’étaient pas les seuls dans le vestiaire barcelonais à apprécier les propos d’Alvarez : l’équipe, désormais privée de Robert Lewandowski, sait qu’elle a besoin d’un avant-centre de classe mondiale pour rester compétitive au plus haut niveau.

Un accueil chaleureux dans les bureaux de Juan Gamper

Ce soutien public adressé par les joueurs du Barça à Álvarez constitue un message clair : le vestiaire catalan l’attend avec impatience, alors que la tension monte entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid au sujet de l’avenir de l’attaquant argentin.