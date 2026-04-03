Deux joueurs du FC Barcelone risquent une suspension pour le match contre l'Atlético de Madrid

Le FC Barcelone devra relever un double défi lors de son match très attendu, demain samedi, face à son hôte l'Atlético de Madrid, dans le cadre de la 30e journée de la Liga, au stade « Riazor Metropolitano » dans la capitale espagnole.

Le Barça disputera ensuite le derby catalan contre l'Espanyol, le 11 avril prochain, dans le cadre de la 31e journée du championnat.

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À ce sujet, la presse espagnole rapporte que les joueurs du Barça, Marc Bernal et Jules Koundé, risquent d’être suspendus pour le match contre l’Espanyol s’ils reçoivent un carton jaune contre l’Atlético de Madrid.

Le Barça doit déjà composer avec plusieurs absences pour blessure et espère éviter toute nouvelle perte d'effectif alors que la saison entre dans sa phase décisive.

Le club catalan occupe actuellement la tête du classement de la Liga, avec 73 points, soit 4 points d'avance sur le Real Madrid, deuxième, tandis que l'Atlético occupe la quatrième place avec 57 points.