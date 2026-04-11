Deux joueurs du Bayern Munich lancent un avertissement au Real : personne ne se sent à l'aise à l'Allianz Arena

Jamal Musiala et Leon Goretzka se montrent pleinement confiants : le Bayern Munich saura, selon eux, valider son billet pour le tour suivant et exploiter son avantage à domicile lors du retour des quarts de finale de la Ligue des champions, mercredi prochain face au Real Madrid.

Mardi dernier, sur la pelouse du Real, le géant bavarois a d’ailleurs décroché une précieuse victoire (2-1) à l’aller.

Après la large victoire du Bayern contre le St. Pauli (5-0) ce samedi en Bundesliga, Musiala a confié ses attentes pour le Clásico européen : « Nous devons toujours garder un état d’esprit positif… Donc oui, nous allons y arriver (nous qualifier). »

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De son côté, Leon Goretzka a souligné l’importance de l’Allianz Arena : « Nous évoluons à domicile, et ici nous nous sentons très à l’aise. L’adversaire, lui, ne profite pas de la même aisance, mais la rencontre s’annonce tout de même très difficile. Nous avons obtenu un bon résultat à l’aller, mais le travail n’est pas encore terminé. »

Interrogé sur ses chances de figurer dans le onze de départ après sa performance du jour, l’international allemand a répondu sans détour : « Oui, bien sûr, je vise toujours la titularisation, mais soyons honnêtes… Je pense que Pavlo (Alexander Pavlovic) a pu se préserver aujourd’hui et il sera prêt d’ici la semaine prochaine. »

Il a conclu : « Je suis convaincu – et c’est le cas de tout le groupe – que chacun doit assumer son rôle, qu’il s’agisse de jouer trente minutes en fin de match ou d’entrer en jeu en prolongation. Nous serons tous prêts le jour J, face au Real Madrid. »