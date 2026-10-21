L'Allemand Toni Kroos, ancienne star du Real Madrid, a désigné les 5 meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football, plaçant son ancien coéquipier au sein du club madrilène et actuel joueur de l'AC Milan, le Croate Luka Modric, à la première place.

Le classement de Kroos, qu'il a dévoilé ce mercredi via le podcast "Einfach mal Luppen", est le suivant : Modric en première position, suivi de l'Espagnol Andrés Iniesta, puis de son compatriote Xavi Hernández, l'Anglais Steven Gerrard quatrième, tandis que l'Allemand Michael Ballack occupe la cinquième place.

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Le choix de Modric en tête reflète la grande estime dont jouit la star croate auprès de son ancien coéquipier, après que le duo a formé l'un des milieux de terrain les plus marquants de l'histoire récente.

Kroos et Modric ont joué ensemble sous les couleurs du club madrilène pendant 10 saisons, depuis l'arrivée de l'Allemand au club en 2014, en provenance du Bayern Munich, jusqu'à sa retraite footballistique en 2024.

Les deux joueurs ont formé, aux côtés du Brésilien Casemiro, un trio central au sein de l'équipe, et ont contribué à une ère riche en trophées, notamment les 5 sacres en Ligue des champions remportés durant leur période commune.

Kroos a disputé 465 matchs sous le maillot du Real Madrid, tandis que Modric a pris part à 597 matchs au cours de sa carrière avec le club, qui s'est étendue de 2012 à 2025.



