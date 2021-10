Deux joueurs de Ligue 1 parmi les candidats pour le trophée Kopa

Nuno Mendes et Jérémy Doku font partie des dix candidats pour le trophée Raymond Kopa.

Comme c’était le cas en 2019, France Football va procéder à l’élection du meilleur jeune de l’année en même temps qu’au Ballon d’Or. Le lauréat héritera du trophée Raymond Kopa.

Il n’y a pas de Français parmi les nommés, mais des joueurs de Ligue 1 figurent dans la liste des prétendants. Il s’agit du néo-Parisien Nuno Mendes, ainsi que du latéral belge de Rennes, Jérémy Doku.

L’Espagnol Pedri, qui sort d’une saison exceptionnelle et riche en matches, émerge comme le grand favori pour la consécration cette année. Il aura comme principaux rivaux Jude Bellingham de Dortmund et Jamal Musiala du Bayern.

Voici les 20 nommés pour le Trophée Kopa 2021 avec deux joueurs de la Ligue 1. #tropheekopa #ballondor pic.twitter.com/5IjwcfaoEY — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 8, 2021

Pas de Camavinga dans la liste

Malgré ses bons débuts avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga n’a pas intégré ce top 10 des jeunes. L’ex-Rennais avait eu plus de chances avec le NxGn de Goal.

Pour rappel, c’est Matthijs De Ligt qui avait reçu ce trophée en 2019. Et le premier lauréat avait été Kylian Mbappé. Erling Haaland, malgré ses exploits sur la scène européenne depuis deux ans, n’a jamais été primé et il n’est plus éligible pour l’être.

Les dix joueurs nommés: Bukayo Saka (Arsenal), Jérémy Doku (Rennes), Mason Greenwood (Manchester United), Pedri (FC Barcelone), Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (Bayern Munich), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain).