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Le journaliste espagnol Josep Pedrerol a révélé le montant en dessous duquel le Real Madrid n'acceptera pas de céder Vinícius Júnior, si le club décidait d'ouvrir la porte à son départ lors du prochain mercato, alors qu'Arsenal reste intéressé par la star brésilienne.

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Le présentateur de l'émission « El Chiringuito » a expliqué que le club merengue a déjà fixé un seuil financier pour toute éventuelle négociation, même s'il n'envisage pas pour l'heure de vendre l'une de ses plus grandes stars, soulignant que la position du joueur lui-même sera déterminante pour l'issue du dossier.

« Je pense que l'offre d'Arsenal n'arrivera pas en décembre », a d'abord déclaré Pedrerol, ajoutant que le club anglais pourrait être contraint de se séparer de certains de ses joueurs espagnols, comme Martín Zubimendi et Mikel Merino, afin d'« équilibrer la masse salariale » de l'effectif.

Le journaliste espagnol a assuré que l'intérêt d'Arsenal pour Vinícius est toujours d'actualité, mais que la concrétisation du transfert dépend d'abord de la volonté du joueur de quitter le Real Madrid, puis de la somme que réclamera le club espagnol pour le laisser partir. « Arsenal est toujours dans le coup. La question est de savoir si Vinícius veut partir, et à quel prix le Real Madrid vendra le joueur », a-t-il déclaré.

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Interrogé sur le montant que pourrait exiger le club madrilène, il a répondu : « Il y a un minimum. Ce minimum sera supérieur à 150 millions d'euros. Vinícius ne sera pas vendu pour moins de 150 millions d'euros. C'est impossible. Le Real Madrid ne le vendra pas pour moins que ça. Impossible », selon des propos rapportés par le site El Desmarque.

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Pedrerol a toutefois précisé que cela ne signifie pas que le Real Madrid a placé Vinícius sur le marché, insistant sur le fait qu'un départ ne sera envisagé que si le joueur fait part de son envie de vivre une nouvelle expérience, avant d'évoquer la situation de certains éléments de l'effectif : « Le Real Madrid ne l'a pas mis en vente, mais si Vinícius dit qu'il veut partir, il n'a plus sa place dans l'équipe, Endrick, Rodrygo, et le rôle de Diomande... »

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Le présentateur d'« El Chiringuito » a ensuite réaffirmé la position du club madrilène sur ce dossier : « Le Real Madrid ne vend pas Vinícius, mais s'il venait à le vendre, et Arsenal est toujours dans le coup, il ne le cédera pas pour moins de 150 millions d'euros. C'est le minimum, le strict minimum. »

Arsenal tenait à boucler la signature de Vinícius lors du dernier mercato estival, mais le joueur brésilien a finalement décidé de prolonger avec le Real et a signé un contrat courant jusqu'en 2032.

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Vinícius Júnior est désormais apte à disputer les matchs du Real Madrid dès la prochaine rencontre de Liga face au Celta de Vigo, après avoir purgé une suspension de 4 matchs. Le principal casse-tête pour l'entraîneur José Mourinho sera de le réintégrer au sein de l'équipe, d'autant que le jeu et les résultats se sont améliorés en son absence.

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