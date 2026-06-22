La rencontre entre la France et l’Irak, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, a finalement repris au stade de Philadelphie. L’arbitre a ordonné une interruption de deux heures et douze minutes en raison d’un violent orage, contraignant les organisateurs à évacuer les tribunes par mesure de sécurité.

Les organisateurs avaient en effet dû reporter le coup d’envoi de la seconde période et évacuer les tribunes par précaution, afin de garantir la sécurité des spectateurs et des joueurs. Après que les autorités compétentes ont donné leur feu vert, le jeu a pu reprendre dès que les conditions météorologiques sont devenues favorables.

Le début de la crise

De fortes pluies et des rafales de vent ont perturbé les dernières minutes du premier acte, poussant les organisateurs à diffuser des alertes alors qu’un violent orage s’approchait du stade.

Dès le coup de sifflet final de la première période, le comité d’organisation a immédiatement annoncé que la mi-temps serait allongée à 30 minutes au lieu de 15, en raison des conditions météorologiques extrêmes qui sévissaient dans la région.

Les tribunes ont alors été évacuées afin d’assurer la sécurité des supporters.

Les autorités compétentes ont ordonné à l’ensemble des spectateurs de quitter immédiatement les tribunes pour se rendre dans les zones sécurisées à l’intérieur et aux abords du stade, conformément aux protocoles de sécurité en vigueur.

Lire aussi… Vidéo : Mbappé détrône « La Fenomène » et continue de talonner Messi

Des annonces officielles, diffusées dans l’enceinte, ont précisé que la reprise resterait en suspens jusqu’à l’éloignement de l’orage, les conditions météorologiques faisant l’objet d’une surveillance constante.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que les conditions météorologiques perturbent des rencontres aux États-Unis : lors de la dernière Coupe du monde des clubs, plusieurs matchs avaient déjà subi retards et interruptions en raison d’orages, obligeant les organisateurs à appliquer strictement les mêmes protocoles de sécurité pour protéger joueurs et supporters.