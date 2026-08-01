Deux grands clubs néerlandais se renseignent auprès de l’AZ au sujet de Troy Parrott

L’intérêt pour Troy Parrott se concrétise lentement mais sûrement. Le journaliste Ben Jacobs, généralement bien informé, indique qu’au « minimum » cinq clubs s’intéressent à l’attaquant de l’AZ.

Fulham est le premier club cité. Le club s’était déjà intéressé à Parrott à la fin de la saison dernière, sans toutefois aller plus loin pour le moment. Cette semaine, il a été révélé que le club entraîné par Álvaro Arbeloa est parvenu à recruter Gonzalo García en provenance du Real Madrid.

Como et le Betis Séville suivent également Parrott de près. En outre, Jacobs cite aussi bien l’Ajax que le PSV parmi les clubs qui ont récemment « pris des renseignements » auprès de l’AZ.

L’intérêt de l’Ajax est surtout surprenant, puisque deux attaquants ont déjà rejoint Amsterdam durant ce mercato. Marcos Leonardo a été recruté pour 20 millions d’euros en provenance d’Al-Hilal, tandis que Tolu Arokodare est prêté par Wolverhampton Wanderers. Avec Kasper Dolberg et Don-Angelo Konadu, l’Ajax dispose même de quatre attaquants dans son effectif.

L’intérêt du PSV s’explique davantage. Alassane Pléa est encore très loin du niveau qui était le sien avant sa blessure, et il existe toujours une possibilité que Ricardo Pepi quitte le club cet été.

Le prix demandé par l’AZ pour Parrott n’est pas connu, même s’il se situait autour de 30 millions d’euros l’hiver dernier. L’attaquant irlandais est encore sous contrat à Alkmaar jusqu’à la mi-2029.

L’AZ a déjà le successeur de Parrott sous la main depuis un certain temps. Mexx Meerdink est pressenti pour être l’avant-centre titulaire de la nouvelle saison sous les ordres de Leeroy Echteld. Jizz Hornkamp constitue également une solution de rechange intéressante.