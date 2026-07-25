Avant le coup d'envoi de la nouvelle saison, l'entraîneur marocain Mohamed Amine Benhachem continue de renforcer son empreinte au sein du club de Modern Sport, après avoir complété la composition de son staff technique avec un ensemble de compétences marocaines, dans le cadre de son projet de reconstruction de l'équipe et de lutte pour les premières places du championnat d'Égypte de première division.

Selon Radio Mars, Modern Sport a engagé l'entraîneur marocain Bouchaïb Lambarki pour occuper le poste de « premier entraîneur adjoint », sur choix de Mohamed Amine Benhachem.

Le staff technique de l'équipe compte désormais quatre noms marocains, puisque Zouhair Laaroubi se charge de l'entraînement des gardiens, tandis que Tayeb Lakrouni supervise la préparation physique.

Il s'agit de la première expérience de Bouchaïb Lambarki en dehors du championnat professionnel marocain, après un parcours d'entraîneur avec plusieurs clubs locaux, dont le dernier était l'Olympique de Dcheira.

La nature des attributions de Lambarki au sein du nouveau staff n'est pas encore clairement définie, d'autant plus que Modern Sport avait annoncé la nomination de l'Égyptien Ayman Abdel Aziz, ancienne star du Zamalek, au même poste sous l'appellation d'« entraîneur général », qui est celle retenue en Égypte pour cette fonction.

Modern Sport avait annoncé à la mi-juin dernier la nomination de Mohamed Amine Benhachem comme directeur technique de l'équipe, et ce, quelques jours après avoir mis fin au contrat de Reda Chehata et de son staff technique, lequel avait pris les rênes en remplacement d'Ahmed Sami le 9 juin.