Deux défaites retentissantes pour le Nigeria et le Ghana face à la Guinée-Bissau et à la Gambie

Le Nigeria a subi une lourde défaite sur le terrain de son hôte, la Guinée-Bissau, sur le score de trois buts à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Les buts des locaux ont été inscrits par Francolino (15e), Mama Baldé (66e) et Alvaro Djaló (90e+5).

La Guinée-Bissau porte ainsi son total à 6 points en tête du groupe, tandis que le Nigeria reste bloqué à 3 points à la deuxième place, la Tanzanie et Madagascar occupant respectivement les troisième et quatrième places avec un point chacune.

Dans un autre match, le Ghana a essuyé une amère défaite sur le score de quatre buts à deux, face à son hôte la Gambie, dans le cadre des mêmes éliminatoires.

Les quatre buts de la Gambie ont été signés par Mohamed Badamosi (37e, penalty), Omar Colley (42e) et Ebrima Colley (68e, 90e+1).

Quant aux deux buts du Ghana, ils ont été inscrits par Ernest Nuamah (27e, penalty) et Felix Afena-Gyan (33e).

Avec ce résultat, la Gambie prend la tête du groupe avec 6 points, suivie par la Côte d'Ivoire avec 3 points, puis la Somalie et le Ghana sans le moindre point.