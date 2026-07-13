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Mats DeijlIMAGO
Bart DHanis

Traduit par

Deux clubs néerlandais veulent recruter Mats Deijl en provenance de Feyenoord

Mercato
Feyenoord
Utrecht
Heerenveen

Le FC Utrecht s’intéresse à Mats Deijl, selon les informations d’Edjeuitnoord, observateur de l’Utrecht généralement très fiable, sur X. Le latéral droit peut quitter Feyenoord cet été.

Deijl a été recruté l’hiver dernier pour colmater le poste de latéral droit, durement touché. Il est arrivé de Go Ahead Eagles pour quelques centaines de milliers d’euros.

Pourtant, il n’a pas toujours su convaincre sur le terrain, si bien que les Rotterdamois le placent désormais en vitrine. Le FC Utrecht n’est toutefois pas le seul club intéressé.

Deijl suscite également de l’intérêt en Frise. Le sc Heerenveen le voit comme un possible successeur d’Olivier Braude. Le club s’attend à un départ.

Au total, Deijl n’a disputé jusqu’à présent que quatorze matches officiels avec Feyenoord. Il n’a pas marqué, mais a délivré deux passes décisives.

Le FC Utrecht compte déjà deux latéraux droits dans son effectif avec Siebe Horemans et Niklas Vesterlund. Il est possible que l’un des deux quitte encore la ville d’Utrecht cet été.

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