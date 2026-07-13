Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Mats DeijlIMAGO
Bart DHanis

Traduit par

Deux clubs néerlandais sont intéressés par le recrutement de Mats Deijl, actuellement sous contrat avec le Feyenoord

Mercato
Feyenoord
Utrecht
Heerenveen

Selon Edjeuitnoord, journaliste utrechtois réputé pour la fiabilité de ses informations, le FC Utrecht s’intéresse de près à Mats Deijl. Le défenseur droit, qui peut quitter le Feyenoord cet été, avait été recruté l’hiver dernier pour colmater la brèche sur le flanc droit de la défense.

Recruté l’hiver dernier pour pallier les absences à droite de la défense, il était arrivé des Go Ahead Eagles contre une indemnité modeste.

Ses performances n’ayant pas toujours convaincu, le club rotterdamois souhaite s’en séparer. Le FC Utrecht n’est toutefois pas seul sur le coup.

Le SC Heerenveen le voit comme un successeur potentiel d’Olivier Braude et anticipe déjà son départ.

Au total, Deijl n’a disputé que quatorze matchs officiels sous le maillot du Feyenoord, sans marquer le moindre but mais en délivrant deux passes décisives.

Le FC Utrecht possède déjà deux arrières droits, Siebe Horemans et Niklas Vesterlund, mais l’un d’eux pourrait quitter la ville de la cathédrale cet été.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google