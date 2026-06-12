Deux clubs de l’Eredivisie manquent la signature de Roy Snip (Bayern Munich)

Roy Snip prolonge son aventure au Bayern Munich plutôt que de rejoindre le FC Groningen ou le FC Utrecht. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin, l’option néerlandaise ne sera donc pas retenue.

Le milieu de terrain de 18 ans, d’origine néerlandaise, aurait également pu poursuivre sa carrière à Gênes, mais il espère percer dans sa ville natale, Munich.

Le club bavarois et le jeune Néerlandais ont déjà trouvé un accord verbal pour un nouveau contrat, alors que son engagement actuel expire fin juin.

Né de parents néerlandais, il évolue au Bayern depuis l’âge de neuf ans et est conseillé sur le plan financier par Joost Ebergen et Len Koeman.

Selon Boualin, Groningen et Utrecht ne parviendront pas à obtenir la signature de ce milieu offensif ou ailier.

Snip n’est pas le seul talent batave formé au Bayern : le latéral droit Chivano Wijks (18 ans) est également considéré comme un grand espoir à son poste.