Deux clubs de l’Eredivisie convoitent Lequincio Zeefuik, mais l’AZ refuse tout prêt

Selon Voetbal International, Lequincio Zeefuik ne figure plus dans les plans de l’AZ Alkmaar. Plusieurs clubs de l’Eredivisie VriendenLoterij souhaitent donc recruter l’attaquant, mais ils se heurtent à un obstacle réglementaire.

Prêté cet hiver à Heracles Almelo, il y a inscrit deux buts sans pouvoir éviter la relégation du club.

De retour à Alkmaar, il n’est toutefois pas le bienvenu dans le groupe professionnel et doit s’entraîner avec la réserve, Jong AZ, faute de place dans l’effectif première.

Zeefuik n’est pas le seul joueur autorisé à partir : Mayckel Lahdo, Maxim Dekker, Ibrahim Sadiq et Zico Buurmeester sont également libres de quitter le club, septième du dernier exercice.

Malgré une seconde partie de saison en demi-teinte, l’attaquant intéresse plusieurs clubs de l’Eredivisie. Fortuna Sittard et Excelsior suivent notamment le double international des Jong Oranje.

Les deux clubs misent sur un prêt, mais l’AZ ne semble pas disposé à coopérer. Le club d’Alkmaar souhaite vendre l’attaquant, ce qui s’avère financièrement complexe pour ces formations.

Son contrat court encore jusqu’en 2029.