Le Paris Saint-Germain a subi un coup dur prématuré, lors du choc face au Barça, à l'occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

Avant le coup d'envoi du match de ce soir, le PSG occupait la première place avec 6 points, devançant à la différence de buts le dauphin, le Barça.





À la 20e minute, Ousmane Dembélé a lancé une action dangereuse pour le Paris Saint-Germain, mais il a ressenti des douleurs musculaires qui l'ont contraint à cesser de courir et à faire signe au staff technique.



Dembélé a quitté la pelouse en souffrant de douleurs à l'ischio-jambier, poussant l'entraîneur Luis Enrique à faire entrer son coéquipier Ferran Torres, lors d'un changement forcé.

À la 27e minute, Dani Olmo, le joueur du Barça, est tombé après un contact avec Vitinha, et après avoir reçu des soins sur la pelouse, le staff technique du Barça, dirigé par Hansi Flick, a décidé de le remplacer.

Flick a fait entrer Fermín López à la place d'Olmo, lors d'un changement forcé lui aussi.