Deux buts, une expulsion et un penalty : dix minutes de folie embrasent le duel entre l'Angleterre et l'Espagne

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L'Angleterre a livré l'une de ses meilleures performances sous la conduite de son entraîneur Thomas Tuchel, après avoir imposé une domination presque totale face à l'Espagne, championne du monde, lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, au stade Metropolitano, avant que la situation ne bascule après environ un quart d'heure de jeu en seconde période.

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L'équipe d'Angleterre a abordé la seconde période avec un but d'avance, inscrit par son capitaine Harry Kane sur un penalty à la 45e minute, après avoir été fauché dans la surface de réparation par Pau Cubarsí. Mais le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, a décidé d'effectuer trois changements d'un coup au coup d'envoi de la seconde mi-temps.

Pau Cubarsí, Fabián Ruiz et Mikel Merino ont quitté la pelouse, remplacés respectivement par Dean Huijsen, Pedri et Fermín López, dans une tentative du sélectionneur espagnol de reprendre le contrôle du milieu de terrain et d'améliorer le rendement de son équipe, qui a souffert face au pressing anglais durant la première période.

Mais ces changements n'ont pas apporté aux locaux la sérénité recherchée, l'Angleterre les ayant surpris par un pressing féroce dès les premières minutes de la seconde période. Les Anglais ont continué à aller de l'avant plutôt que de reculer pour protéger leur avantage, parvenant à doubler la mise en quatre minutes seulement.

Le deuxième but est survenu à la 53e minute, après un corner parfaitement exécuté par Declan Rice, sur lequel Ezri Konsa s'est élevé sans surveillance dans la surface de réparation pour dévier le ballon de la tête au fond des filets, portant l'avance de l'équipe d'Angleterre à deux buts et bouleversant les plans de la sélection espagnole.

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Les Anglais n'ont laissé aucun répit à leur adversaire, revenant rapidement menacer le but des locaux en exploitant les espaces derrière la défense sur une contre-attaque rapide, au cours de laquelle le ballon est parvenu à Jude Bellingham, qui a servi intelligemment Ben White lancé en profondeur, ce dernier logeant le ballon au fond des filets à la 57e minute pour inscrire le troisième but de l'Angleterre.

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Alors que le match semblait filer vers une domination anglaise totale, le suspense est réapparu à la 63e minute, dix minutes seulement après le but de Konsa, lorsque Jarell Quansah a tardé à relancer le ballon, permettant à Lamine Yamal de le lui subtiliser et de s'engouffrer dans la surface de réparation, avant d'être fauché par Elliot Anderson. L'arbitre a accordé un penalty en faveur de la sélection espagnole, assorti de l'expulsion du joueur de Manchester City.

Mikel Oyarzabal s'est chargé de la transformation du penalty à la 65e minute et a réussi à loger le ballon au fond des filets, réduisant l'écart à deux buts et redonnant espoir à la sélection espagnole dans cette rencontre bouillante disputée à domicile, au milieu de son public.

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Ainsi, dix minutes de cette seconde période se sont muées en un chapitre palpitant de la rencontre : l'Angleterre a inscrit deux buts consécutifs aux 53e et 57e minutes, avant que l'Espagne ne réponde par un but d'Oyarzabal sur penalty après l'expulsion d'Anderson à la 63e minute, embrasant les minutes restantes au gré des tentatives des locaux de revenir au score.

Le suspense ne s'est pas arrêté là : le cinquième remplaçant de l'Espagne, Nico Williams, a réussi à inscrire le deuxième but de la Roja à la 75e minute, à l'issue d'une attaque rapide parvenue jusqu'à Yamal, qui a servi d'une seule touche la star de l'Athletic Bilbao, réduisant l'écart à un seul but.