« Deux ans après son départ, Toni Kroos s’apprête à faire son retour au Real Madrid »

Selon le quotidien espagnol Diario AS, Toni Kroos s’apprête à faire son retour au Real Madrid. L’ancien milieu de terrain intégrera la direction du club, même si la nature précise de son poste n’a pas encore été dévoilée.

Après dix saisons au cours desquelles il a disputé 465 matchs, délivré 99 passes décisives et inscrit 28 buts, le milieu de terrain allemand est devenu une icône du club. Il pourrait faire son retour la saison prochaine au sein de la Maison blanche, deux ans après y avoir mis un terme à sa carrière professionnelle.

Sous le maillot merengue, il a amassé un palmarès impressionnant : cinq Ligues des champions, quatre titres de champion d’Espagne, plusieurs Copa del Rey et quatre Supercoupes de l’UEFA.

En 2024, le milieu de terrain a fait ses adieux au grand club espagnol et, par la même occasion, au football professionnel. L’Allemand, aujourd’hui âgé de 36 ans, vit toujours à Madrid et a fondé sa propre académie de football près de la capitale.

Selon le média espagnol, ses relations avec la direction madrilène sont restées excellentes ; c’est d’ailleurs le président Florentino Pérez qui a pris l’initiative de concrétiser le retour de cette icône du club.

En interne, les discussions avancent déjà rapidement sur les modalités précises de ce retour, et la décision de faire revenir le joueur aux 114 sélections est, selon Diario AS, déjà actée.

Le Real Madrid traverse une zone de turbulences. Critiqué pour son jeu et ses résultats, le club merengue affronte aussi des remous en interne depuis plusieurs semaines. Ce week-end, les Merengues ont vu le FC Barcelone prendre les devants dans la course au titre, et, en Ligue des champions, l’actuel deuxième de la Liga aborde un défi ardu, mais pas insurmontable : il devra remonter le score de 1-2 face au Bayern Munich, mercredi prochain, en Allemagne.