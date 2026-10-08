Deux années de plus : un rebondissement majeur qui attise la guerre entre Pérez et Tebas

Un rapport de presse a révélé, ce jeudi, un nouveau développement qui laisse présager la poursuite du bras de fer actuel entre le Real Madrid, présidé par Florentino Pérez, et la Liga, dirigée par Javier Tebas.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que le Real Madrid restera membre de la commission des délégués du championnat espagnol pour les deux prochaines années, en tant que l'une des six équipes de première division, aux côtés de six équipes de deuxième division. Le Real Madrid avait rejoint cette commission en 2024 après une absence de quatre ans, et il était alors soutenu par la Real Sociedad et Valladolid.

Cette fois, le Real Madrid conserve son siège au sein de la commission avec le soutien de la Real Sociedad et de l'Athletic Bilbao.

L'élection du Real Madrid intervient au cœur du conflit permanent entre le club, présidé par Florentino Pérez, et Javier Tebas, président de la Liga.

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Ce conflit a refait surface ces dernières semaines après le derby de Madrid, puis en raison de la plainte déposée auprès de l'Union des associations européennes de football (UEFA) concernant l'affaire Negreira, confirmée par l'instance continentale il y a une semaine.

Les missions de la commission comprennent les points suivants :

1- Demander la convocation de l'assemblée générale et exécuter correctement les accords adoptés par l'assemblée générale et/ou les conseils de division.

2- Proposer la nomination, la révocation et la réélection des auditeurs externes auprès de l'assemblée générale, sur proposition de la commission d'audit et de contrôle interne.

3- Négocier et, le cas échéant, approuver, sous réserve de la ratification de l'assemblée générale extraordinaire visée à l'article 11 (f) des statuts, les accords avec la Fédération espagnole de football, l'Union des associations européennes de football et les institutions publiques.

4- Régler les questions urgentes soulevées par tout membre concernant des sujets approuvés par un organe compétent, dans le respect de la hiérarchie organique ainsi que des dispositions légales et réglementaires dans tous les cas.

5- Proposer l'ouverture de procédures disciplinaires.

6- Émettre les rapports exigés conformément à la législation en vigueur, lesquels peuvent, le cas échéant, être délégués au directeur juridique.

Cette délégation doit être accordée par la majorité requise pour prendre des décisions sur la question couverte par la présente section.

7- Élaborer le budget de la Liga ainsi que rédiger le rapport, établir le compte de résultat et procéder à la clôture du budget.

8- Recommander des règles et des critères pour l'élaboration des budgets par les membres de la Liga.

9- Nommer les membres de la commission d'audit et de contrôle interne sur proposition du président.

Il est devenu courant que le Real Madrid exprime son opposition et son rejet des propositions de la Liga au sein de ce forum, où il est habituellement représenté par le directeur général du club, José Ángel Sánchez.