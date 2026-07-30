L'Espagnol Xavi Hernandez, ancien entraîneur du FC Barcelone, s'est retrouvé en concurrence avec trois Portugais pour prendre les rênes d'Al-Ahli d'Arabie saoudite la saison prochaine, en remplacement de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Des rapports de presse avaient confirmé que Jaissle avait présenté sa démission de l'entraînement d'Al-Ahli ce jeudi, afin de diriger l'équipe de Newcastle United la saison prochaine, en remplacement de son ancien entraîneur Eddie Howe.

Le journal saoudien Arriyadiyah a indiqué que le Portugais Rui Pedro, directeur sportif d'Al-Ahli, se concentre actuellement sur trois noms avec lesquels négocier pour diriger le club saoudien la saison prochaine.

Xavi est arrivé en tête de la liste des candidats, malgré son absence des bancs depuis près de deux saisons, plus précisément depuis son départ du poste d'entraîneur du Barça à la fin de la saison 2023-2024.

La liste comprenait également l'entraîneur portugais Vitor Pereira, qui avait lui-même dirigé Al-Ahli lors de la saison 2013-2014 et dont la dernière expérience sur un banc s'est déroulée avec Nottingham Forest durant la seconde moitié de la saison dernière.

Un autre Portugais figure sur la liste des candidats d'Al-Ahli : Nuno Espirito Santo, l'actuel entraîneur de West Ham United, qui avait déjà travaillé avec le rival traditionnel Al-Ittihad entre 2022 et 2023, période durant laquelle il avait remporté les titres du championnat et de la Supercoupe.

Le journal a précisé qu'il s'agit là de la liste principale sur laquelle se concentre Rui Pedro, avec l'existence d'une liste de réserve comprenant le Portugais Sergio Conceição, qui a entraîné Al-Ittihad la saison dernière, et le Néerlandais Arne Slot, ancien entraîneur de Liverpool.

Cependant, le journaliste italien Fabrizio Romano a affirmé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site X, que Slot n'envisage pas de prendre les rênes d'Al-Ahli pour le moment, car il attend l'offre appropriée pour reprendre du service dans l'un des grands championnats européens.

Il convient de rappeler que Jaissle dirige Al-Ahli depuis 2023 et qu'il a réussi à remporter avec le club le titre de la Ligue des champions d'Asie Élite pendant deux saisons consécutives, tout comme il a gagné avec lui le titre de la Supercoupe d'Arabie saoudite après une absence de neuf années complètes.