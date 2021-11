Deux absents de marque pour le Barça face à l'Espanyol

Le FC Barcelone devra se passer de Pedri et d'Ousmane Dembele pour affronter l'Espanyol dans le derby de La Liga.

Ni l'un ni l'autre n'ont pris part à l'entraînement jeudi et seront donc absents ce week-end. Les Catalans s'entraîneront à nouveau vendredi, mais une seule séance ne suffira pas à les rendre disponibles pour le week-end.

Reste à savoir s'ils seront de retour à temps pour le match de mardi contre Benfica en Ligue des champions, que Barcelone sait qu'il doit impérativement gagner car une défaite risquerait de mettre fin à ses espoirs de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition européenne de clubs d'élite.

Par conséquent, Xavi Hernandez devra trouver une solution à certains problèmes indésirables pour son premier match sur le banc en tant que patron du FC Barcelone, dont les problèmes de blessures continuent de plomber la saison jusqu'à présent.

Xavi ne voudra pas prendre de risques sachant le nombre de joueurs qu'il a déjà mis sur la touche, et il ne voudra pas non plus précipiter le retour prématuré de quelqu'un au cas où ses blessures s'aggraveraient encore plus.