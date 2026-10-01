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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Deunis dans l'embarras avant le choc contre le Qatar : les doutes planent sur 3 stars en demi-finale de la Coupe du Golfe 27

Arabie saoudite
Arabie saoudite vs Qatar
Qatar
Gulf Cup
H. Al Tambakti
G. Donis
A. Hajji
Z. Al Hawsawi
Arabie saoudite
Qatar
Grèce

Un coup dur pour l'Arabie saoudite

La sélection saoudienne fait face à une crise de blessures soudaine qui menace son parcours parfait dans la Coupe du Golfe Arabique « Khaliji 27 », à seulement 48 heures du choc décisif tant attendu face à son homologue qatarie, samedi prochain, dans le cadre des demi-finales organisées dans la ville de Djeddah.

Selon le journal saoudien « Al-Yaum », de forts doutes planent sur la capacité de trois éléments clés à être prêts pour cette rencontre du Golfe, après que les blessures ont frappé les rangs de l'Arabie saoudite à un moment extrêmement sensible.

En tête de la liste des blessés figure le robuste défenseur Hassan Tambakti, qui souffre d'une blessure au muscle du mollet, aux côtés du milieu de terrain Alaa Haji, victime d'une blessure au niveau du genou. À eux s'est joint Zakaria Hawsawi, après avoir subi une forte contusion au genou également, rendant la participation de ce trio face au Qatar très incertaine.

Ces blessures représentent un défi de taille pour le staff technique de la sélection saoudienne, dirigée par l'entraîneur grec Giorgos Donis, qui se retrouve face à un véritable test pour trouver les alternatives adéquates et préparer tous ses éléments dans les meilleures conditions possibles avant cette rencontre qui n'admet aucun partage.

La situation définitive du trio devrait se préciser au cours des prochaines heures, à la lumière de l'évolution de leur état de santé et de leur réponse au programme thérapeutique et de rééducation intensif qu'ils suivent, avant de prendre la décision finale concernant leur inscription sur la liste du match.

L'Arabie saoudite aspire à franchir l'obstacle qatari et à décrocher son billet pour la finale, forte d'un moral élevé après avoir dominé le premier groupe avec un parcours parfait de 9 points, dans un périple au terme duquel elle cherche à reconquérir le titre du Golfe devant son public à Djeddah.


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