Des rapports français ont révélé la véritable raison de l'échec des négociations entre le club saoudien d'Al-Ahli et l'entraîneur français chevronné Didier Deschamps, qui figurait parmi les noms les plus en vue pour prendre la direction technique de l'équipe après le départ de l'Allemand Matthias Jaissle.

Selon les informations de la radio Monte Carlo française, Deschamps n'a pas fermé la porte à l'idée d'entraîner Al-Ahli, mais a au contraire manifesté une ouverture de principe à tenter l'expérience en Roshn Saudi League, notamment au vu du projet sportif et des grandes ambitions du club.

Le rapport a toutefois précisé que les négociations n'ont pas progressé comme espéré, en raison du processus de prise de décision au sein des clubs saoudiens, où l'affaire ne se limite pas à une seule partie, plusieurs entités participant à l'élaboration des décisions stratégiques, ce qui aboutit souvent à un allongement des procédures ou à une modification de certaines orientations au cours des négociations.

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Le rapport a ajouté que le dossier des grands transferts ne dépend pas uniquement de la direction du club, puisque le dernier mot dans un certain nombre de transactions importantes revient au Fonds public d'investissement, ce qui a rendu le parcours des négociations avec Deschamps encore plus complexe, avant qu'il ne s'interrompe définitivement.

Ces détails interviennent au moment où Al-Ahli est parvenu à recruter le Néerlandais Marino Pusic pour diriger l'équipe au cours des deux prochaines saisons, après que le club a renoncé à un certain nombre de grands noms associés à l'entraînement du « Raqi », mettant ainsi un terme à l'un des dossiers les plus captivants du marché des entraîneurs cet été.