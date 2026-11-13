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Le club de Manchester United est parvenu à un accord définitif avec Mauricio Pochettino pour prendre en charge l'équipe, en remplacement de Michael Carrick, limogé de son poste à la suite du début catastrophique de la saison. L'entraîneur argentin est désormais plus proche que jamais de diriger Manchester United.

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Selon ce qu'a révélé le quotidien britannique « The Sun », ce vendredi, Manchester United s'est mis d'accord avec Pochettino sur un contrat de deux ans et demi. Le club a par ailleurs accepté de payer la clause financière de 7,4 millions de livres sterling pour libérer le technicien argentin de son contrat avec la sélection des États-Unis.

Manchester United devrait annoncer officiellement l'arrivée de Pochettino dès aujourd'hui.

Pochettino dirigera Manchester United face à Liverpool

Pochettino, âgé de 54 ans, sera à la tête du staff technique de Manchester United lors du prochain match contre Liverpool, prévu le 22 novembre, à l'issue de la trêve internationale.

Malgré l'accord avec Manchester United, Pochettino poursuivra sa mission avec la sélection des États-Unis durant la période actuelle, puisqu'il devrait diriger l'équipe lors des deux matchs des quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF face à Haïti.

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Le premier match se dispute samedi, tandis que la manche retour se jouera mardi, avant que Pochettino ne se rende à Manchester pour entamer sa nouvelle mission.

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Une nouvelle aventure après deux ans avec les États-Unis

Pochettino avait pris en charge la sélection des États-Unis il y a deux ans et avait conduit l'équipe jusqu'aux huitièmes de finale de la dernière Coupe du monde que le pays a accueillie cet été.

Le technicien argentin fera son retour en Premier League par la porte de Manchester United, après avoir déjà dirigé Southampton, Tottenham et Chelsea.

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Pochettino possède une grande expérience du football anglais, après avoir vécu des expériences réussies avec Southampton et Tottenham, avant de prendre les rênes de Chelsea.

Carrick s'en va après un début catastrophique

La décision de Manchester United de limoger Carrick est due au début catastrophique de l'équipe cette saison, le club s'étant retrouvé dans la zone de relégation.

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Manchester United n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses dix premiers matchs de Premier League, pour quatre défaites, occupant l'une des trois dernières places du classement.

Malgré cela, Manchester United a tenu à saluer ce qu'a apporté Carrick durant son passage avec l'équipe, soulignant son statut de légende du club, que ce soit en tant qu'ancien joueur ou lors de sa récente mission d'entraîneur.

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Le communiqué du club publié hier jeudi indique : « Michael Carrick est une légende de Manchester United, et il le restera toujours. Comme il l'avait fait lorsqu'il était joueur, il a fait preuve du plus haut degré de dévouement et de professionnalisme tout au long de son retour au club. »

Le communiqué ajoute : « Son leadership et ses réalisations la saison dernière resteront à jamais appréciés et honorés. »

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Carrick était apparu jeudi matin sur le chemin du centre d'entraînement de Manchester United à Carrington pour la dernière fois.

Selon le rapport, l'entraîneur est arrivé au centre d'entraînement à 7h50 et est reparti à 10h15, soit quelques minutes avant que le club n'annonce officiellement la décision de son limogeage.

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Le dernier match de Carrick à la tête du staff technique de Manchester United s'était soldé par un match nul 4-4 contre Aston Villa, dimanche, un résultat qui a maintenu l'équipe dans les places de relégation et accru la pression sur l'entraîneur.