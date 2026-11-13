Manchester United est parvenu à un accord définitif avec Mauricio Pochettino pour prendre en main l'équipe, en remplacement de Michael Carrick, limogé de son poste après le début catastrophique de la saison. Le technicien argentin n'a jamais été aussi proche de diriger Manchester United.
Selon ce qu'a révélé le journal britannique « The Sun », ce vendredi, Manchester United s'est accordé avec Pochettino sur un contrat de deux ans et demi. Le club a également accepté de payer la clause financière de 7,4 millions de livres sterling pour libérer l'entraîneur argentin de son contrat avec la sélection des États-Unis.
Manchester United devrait annoncer officiellement la signature de Pochettino aujourd'hui.
Pochettino à la tête de Manchester United face à Liverpool
Pochettino, âgé de 54 ans, sera à la tête du staff technique de Manchester United lors du prochain match face à Liverpool, prévu le 22 novembre, à l'issue de la trêve internationale.
Malgré l'accord conclu avec Manchester United, Pochettino poursuivra sa mission avec la sélection des États-Unis durant la période actuelle, puisqu'il devrait diriger l'équipe lors des deux matches des quarts de finale de la Ligue des nations de la Concacaf face à Haïti.
Le premier match se dispute samedi, tandis que la rencontre retour se jouera mardi, avant que Pochettino ne se rende à Manchester pour entamer sa nouvelle mission.
Une nouvelle expérience après deux ans avec les États-Unis
Pochettino avait pris en main la sélection des États-Unis il y a deux ans et avait conduit l'équipe jusqu'aux huitièmes de finale de la dernière Coupe du monde que le pays a accueillie durant l'été.
L'entraîneur argentin fera son retour en Premier League par la porte de Manchester United, après avoir déjà dirigé Southampton, Tottenham et Chelsea.
Pochettino possède une grande expérience du football anglais, après avoir vécu des expériences réussies avec Southampton et Tottenham, avant de prendre les rênes de Chelsea.
Carrick s'en va après un début catastrophique
La décision de Manchester United de limoger Carrick est due au début catastrophique de l'équipe cette saison, après que le club s'est retrouvé dans la zone de relégation.
Manchester United n'a signé qu'une seule victoire lors de ses dix premiers matches de Premier League, pour quatre défaites, occupant ainsi l'une des trois dernières places.
Malgré cela, Manchester United a tenu à saluer ce qu'a apporté Carrick durant son passage avec l'équipe, soulignant son statut de légende du club, que ce soit en tant qu'ancien joueur ou lors de sa récente mission d'entraîneur.
Le communiqué du club publié hier, jeudi, indiquait : « Michael Carrick est une légende de Manchester United, et il le restera toujours. Comme il l'a fait lorsqu'il était joueur, il a fait preuve du plus haut degré de dévouement et de professionnalisme tout au long de son retour au club. »
Le communiqué ajoutait : « Son leadership et ses accomplissements lors de la saison dernière resteront à jamais appréciés et salués. »
Carrick était apparu jeudi matin sur le chemin du centre d'entraînement de Manchester United à Carrington pour la dernière fois.
Selon le rapport, l'entraîneur est arrivé au centre d'entraînement à 7h50 et l'a quitté à 10h15, soit quelques minutes avant que le club n'annonce officiellement sa décision de le limoger.
Le dernier match de Carrick à la tête du staff technique de Manchester United s'était achevé sur un match nul 4-4 face à Aston Villa, dimanche, un résultat qui a maintenu l'équipe dans les places de relégation et a accru la pression sur l'entraîneur.
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Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.
Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.
Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :
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