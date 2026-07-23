La direction du club saoudien d'Al-Hilal a réussi à obtenir la signature de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville en provenance de West Ham United, dans le cadre d'un transfert colossal qui constitue le plus onéreux de l'histoire du club lors de ce mercato.

Le journal « The Athletic » a confirmé que Summerville (24 ans) a signé un contrat de quatre ans avec Al-Hilal, après avoir passé avec succès sa visite médicale dans la capitale néerlandaise, Amsterdam, mardi dernier.

Le montant du transfert s'élève à plus de 70 millions d'euros (60 millions de livres sterling), soit 55 millions de somme fixe et 5 millions de bonus, selon ce qu'a confirmé le journal « The Athletic », qui a souligné que ce transfert constituait une priorité absolue pour la nouvelle direction et le directeur sportif Simon Francis, arrivé de Bournemouth.

Al-Hilal a devancé dans cette course plusieurs grands clubs européens : l'AS Rome avait présenté une offre de 46 millions d'euros, tandis que Manchester United s'était renseigné sur la situation du joueur et qu'Aston Villa avait manifesté son intérêt pour le recruter, mais l'offre d'Al-Hilal a tranché la question.

Le départ de Summerville de West Ham était attendu après la relégation de l'équipe en deuxième division anglaise (Championship), bien que son contrat courût jusqu'en 2029. L'ailier néerlandais avait rejoint West Ham en 2024 en provenance de Leeds United, et y avait disputé 56 matchs, inscrivant 7 buts et délivrant 5 passes décisives lors de la seule saison dernière.

Sur le plan international, Summerville a livré une prestation remarquée avec la sélection des Pays-Bas lors de la Coupe du monde cet été, où il a marqué deux buts et délivré autant de passes décisives en 4 matchs, avant l'élimination aux tirs au but face au Maroc en huitièmes de finale.