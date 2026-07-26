Selon un rapport de l’expert du mercato Sacha Tavolieri, Al-Hilal veut recruter d’autres joueurs offensifs de très haut niveau après le récent transfert de l’international néerlandais ayant disputé la Coupe du monde, Crysencio Summerville, arrivé de West Ham United. Et avec Diaz, le grand club saoudien envisagerait désormais de viser ce qui se fait de mieux.

Selon Tavolieri, Al-Hilal tente d’attirer la star du Bayern avec un salaire net astronomique d’environ 25 millions d’euros par an. Le journaliste évoque l’ouverture de négociations entre le vice-champion de Saudi Pro League et l’entourage de Diaz. Un détail brûlant ressort également : Richard Hughes serait en première ligne dans ces discussions.

L’Écossais de 47 ans est officiellement toujours directeur sportif de Liverpool, mais il serait sur le point de rejoindre Al-Hilal, en principe seulement après la fermeture du mercato estival actuel, début septembre. Le fait que Hughes s’occupe apparemment déjà de dossiers importants pour son futur nouveau club ne devrait pas du tout être bien accueilli à Anfield. Diaz connaît d’ailleurs encore Hughes pour avoir brièvement travaillé avec lui chez les Reds, le directeur sportif ayant pris ses fonctions au sein du grand club anglais à l’été 2024. Un an plus tard, Diaz a rejoint Munich.

Luis Diaz va-t-il partir ? Aucun contact encore entre Al-Hilal et le Bayern

Selon Tavolieri, il n’y a jusqu’à présent eu aucun contact entre Al-Hilal et le Bayern. Hughes et ses collaborateurs ne prendraient donc contact avec les dirigeants du Rekordmeister allemand que s’ils parvenaient auparavant à trouver un accord avec Diaz. Toujours selon Tavolieri, pour convaincre le FCB, Al-Hilal serait prêt à prélever entre 120 et 150 millions d’euros sur son budget total de transferts de 350 millions d’euros cet été afin de rendre une vente de Diaz attrayante pour le Bayern.





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Il est toutefois permis de fortement douter qu’Al-Hilal puisse réussir dans ses prétendues démarches pour l’international colombien. Il y a d’abord la perspective du joueur. Bien sûr, sur le plan financier, Diaz franchirait encore un cap énorme avec un transfert en Arabie saoudite. Mais sur le plan sportif, il quitterait le très haut niveau européen alors qu’à 29 ans, il est en pleine force de l’âge. Diaz sort d’une première saison exceptionnelle au Bayern et fait partie des figures clés de l’une des meilleures équipes du monde. La possibilité de réaliser au FCB son rêve de remporter la Ligue des champions est bien réelle, la saison passée, le club n’a échoué que de justesse en demi-finale contre le futur vainqueur, le Paris Saint-Germain.

Malgré les avances lucratives d’Al-Hilal : une vente de Luis Diaz est très improbable

Et le Bayern n’a évidemment aucune intention de se séparer de l’un de ses joueurs les plus importants, indispensable sur le plan offensif. Ce n’est qu’en 2025 que le champion d’Allemagne a versé 70 millions d’euros à Liverpool pour Diaz, dont le contrat court encore jusqu’en 2029. Non seulement grâce à ses qualités offensives, mais aussi à son engagement total dans le travail sans ballon, le Colombien est un élément absolument central dans le système de l’entraîneur Vincent Kompany.

Bien sûr, si Al-Hilal venait réellement à offrir jusqu’à 150 millions d’euros d’indemnité de transfert, le Bayern pourrait au moins envisager une vente. Après tout, il s’agirait d’une somme énorme pour un joueur de 29 ans. Mais d’un autre côté, le FCB devrait alors s’atteler à trouver un remplaçant adéquat à Diaz, et dans cette catégorie, une potentielle recrue ne serait guère disponible à un prix nettement inférieur.





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Après trois ans et demi à Liverpool, Diaz avait choisi l’été dernier de rejoindre la capitale bavaroise. Jusqu’à présent, l’attaquant, qui avec la Colombie a été éliminé par la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 aux tirs au but, totalise 26 buts et 23 passes décisives en 51 matches avec le Bayern.

Diaz était encore absent de la reprise de l’entraînement à la Säbener Straße en raison de ses vacances après la Coupe du monde, tout comme lors du premier match amical contre le pensionnaire de 3. Liga Wehen Wiesbaden (1-2) samedi. Il ne doit pas non plus encore se présenter au court stage de préparation au Tegernsee, qui débute lundi. Diaz est ensuite censé reprendre la préparation de la saison à venir au début de la tournée asiatique, le 1er août.