Destination inattendue : le FC Barcelone peaufine sa préparation estivale lors d’un tournoi amical soumis à des règles « exceptionnelles »

Le FC Barcelone a officiellement confirmé sa participation à un nouveau tournoi amical international à trois équipes, qui se tiendra à Udine, en Italie, dans le cadre de sa préparation estivale.

Le club catalan prendra part à la première édition de la Coupe internationale « Friuli Venezia Giulia », programmée le samedi 8 août au stade « Blu Energy », antre de l’Udinese pouvant accueillir 25 000 spectateurs.

Le tournoi adoptera un format innovant : chaque équipe disputera deux matchs de 45 minutes contre les deux autres, une formule non conventionnelle conçue pour permettre aux staffs de tester un maximum de joueurs durant la préparation estivale.

Selon le règlement, tout match nul sera immédiatement tranché par des tirs au but : la formation gagnante empochera deux points, tandis que la vaincue en récoltera un, un barème peu conventionnel pour un tournoi amical.

Cette présence marque le retour du Barça à Udine après près de 21 ans d’absence : la dernière visite remonte au 7 décembre 2005, lors d’un match de phase de groupes de la Ligue des champions contre l’Udinese.

Cette sortie s’inscrit dans le programme de pré-saison élaboré par l’entraîneur Hansi Flick, qui entend tester ses systèmes et ses schémas tactiques face à des adversaires de niveaux variés avant l’entame des compétitions officielles.