Dest vit un rêve éveillé au Camp Nou : "Sensationnel ! Je joue pour Barcelone !"

Le défenseur droit s'adapte toujours à la vie en Espagne, mais ne ressent aucune pression immédiate alors qu'il commence sa vie en Liga.

Sergino Dest a admis qu'il avait toujours rêvé d'être un joueur du FC Barcelone, ajoutant qu'il se sentait toujours "ému" à propos de ses débuts en club. L'arrière latéral des USA a rejoint le Barça dans un transfert de 21 millions d'euros en provenance de l' , passant en après une seule saison de football en tant que titulaire régulier en . Il a fait ses débuts à Barcelone le 4 octobre, remplaçant Jordi Alba à la 75e minute lors d'un match nul 1–1 contre Séville pour devenir le premier Américain à participer à un match officiel pour le club catalan.

Avec ces débuts maintenant effectués, Dest admet qu'il n'a pas été en mesure d'arrêter d'y penser car cela ne lui a pas tout à fait permis de réaliser que son transfert de rêve est devenu une réalité. "Les premiers jours, je ne m'en rendais pas vraiment compte, mais quand je regarde en arrière, je me dis: 'Wow, je joue pour Barcelone !" Parce que tout est allé si vite les premiers jours", a déclaré Dest aux journalistes sur lundi. "Donc, pour le moment, je me rends compte en voyant toutes ces photos et les vidéos, et c'est juste une sensation incroyable. C’est un moment émouvant. Ce fut un moment émouvant pour moi quand j'y étais".

"Je ne me sens pas mis sous pression. Je ressens la pression d'une bonne manière, donc c'est vraiment bon pour moi", a-t-il ajouté. "Je sens que je suis le premier Américain à faire partie du FC Barcelone, donc je suis vraiment fier de cela et pour le moment je veux juste faire quelque chose de grand. Je ne veux pas seulement être le premier. Je veux être le premier à faire quelque chose de bien dans ce club. Je vais donc travailler très dur pour cela, et je veux réaliser de grandes choses dans ce club".

Dest veut continuer de grandir au Barça

Le défenseur de 19 ans n'a fait que 38 apparitions en équipe première pour l'Ajax avant de quitter le club néerlandais, ce qui rend le passage à un club de la taille du Barça énorme pour le jeune talent américain. Dest admet qu'il comprend le risque de rejoindre un club comme le Barça, mais il pense que jouer aux côtés de joueurs comme Lionel Messi sera bon pour son évolution à long terme. La star des USA a récemment admis qu'il avait eu du mal à communiquer avec Messi lors de ses débuts, mais il s'attend à devenir un élément clé de l'équipe le plus tôt possible.

"Je sais que beaucoup de gens disent que j'aurais pu utiliser un an de plus pour me développer, mais j'ai l'impression que j'aime les défis", a-t-il déclaré. "Donc j'ai l'impression que si je vais dans ce club, alors je vais me développer parce qu'alors je vois ce que je dois améliorer le plus, tu vois ? Et c'est juste un gros défi pour moi et ça continue de me motiver pour me développer tout le temps et jouer avec les meilleurs joueurs du monde".

"J'en rêvais tout le temps. Alors maintenant, j'ai l'opportunité de jouer pour un si grand club comme celui-ci, donc je devrais la saisir et essayer, et je pense que je peux apprendre beaucoup de choses de tous ces joueurs, car c'est une très bonne équipe. Le meilleur joueur du monde est ici, Messi. Je peux apprendre beaucoup d'eux et c'est pareil - si vous êtes en , c'est plus facile d'apprendre l'espagnol. Donc j'ai l'impression que si je suis avec les meilleurs joueurs, c'est plus facile de me développer pour être honnête", a conclu Sergino Dest.

Après la pause internationale, Dest et Barcelone se rendront à pour la reprise du championnat avant de se concentrer sur la , qui commence par un match contre le club hongrois de Ferencvaros.