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Sergiño Dest, ancien joueur du FC Barcelone, s'apprête à retrouver le Real Madrid en Ligue des champions, cette fois sous le maillot du PSV Eindhoven. Il a reconnu ne pas garder de bons souvenirs de ses confrontations face au club merengue.

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Passé par le FC Barcelone entre 2020 et 2024, Dest se retrouve une nouvelle fois face au Real Madrid, cette fois sous le maillot de son club actuel, le PSV Eindhoven.

L'arrière international américain a reconnu ne pas garder de bons souvenirs de ses précédentes confrontations avec le Real Madrid.

« Mes souvenirs des matchs contre le Real Madrid ne sont pas très positifs, a confié le défenseur né aux Pays-Bas. Je n'ai pas joué au Santiago-Bernabéu à cause des travaux de rénovation. Les matchs contre le Real Madrid sont difficiles, et j'ai déjà de l'expérience en la matière. Quand on joue contre eux, il faut tout donner. »

Le joueur du PSV Eindhoven, dans des propos relayés par la chaîne Fox Deportes, a évoqué ses relations actuelles avec ses anciens coéquipiers du Barça : « Je ne suis pas beaucoup en contact avec mes coéquipiers de Barcelone, je parle parfois avec Frenkie de Jong. J'ai joué au Barça, et on a toujours envie de battre le Real Madrid. »

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Sergiño Dest espère décrocher sa première victoire face au Real Madrid, même s'il mesure la difficulté de la tâche : « Battre le Real Madrid sera très compliqué, mais il y a une première fois à tout, et demain ce sera la première fois pour nous, même si ce ne sera pas facile. »

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Interrogé sur les chances du PSV Eindhoven de s'imposer au Santiago-Bernabéu, il a ajouté : « Le Real Madrid est un club formidable, mais voyons ce qui va se passer. On ne peut pas savoir à l'avance ce qui va arriver. Nous avons bien joué contre Liverpool et Naples, et ces deux matchs n'étaient pas faciles non plus. »

Et de conclure : « Nous verrons comment les choses tournent, le match est ouvert à toutes les possibilités. Nous devons nous concentrer sur nos objectifs et rendre la tâche difficile au Real Madrid. »

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Un départ canon pour le club merengue

Le Real Madrid aborde la cinquième journée de la phase de ligue avec un sans-faute : 12 points récoltés grâce à quatre victoires, ce qui le place au deuxième rang, derrière le Paris Saint-Germain à la différence de buts.

Le club espagnol a inscrit 13 buts et en a encaissé sept, tandis que le PSV Eindhoven compte quatre points et occupe la vingt-quatrième place, avec trois buts marqués pour quatre encaissés.

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Le club néerlandais a entamé son parcours par un match nul face au Chakhtar Donetsk, avant de s'incliner contre Leipzig, puis de battre Porto, et de rechuter en perdant face au Club Bruges lors de la quatrième journée.

Le PSV Eindhoven se présente avec le moral au beau fixe sur la scène nationale, après sa victoire 4-1 contre Nimègue, qui lui permet de rester en tête du championnat néerlandais avec 29 points après 13 journées, soit neuf victoires, deux nuls et deux défaites.

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De son côté, le Real Madrid vise une dixième victoire consécutive toutes compétitions confondues, après son dernier succès face au Celta Vigo (2-1). Il occupe la deuxième place de la Liga avec 33 points en 13 matchs.

Le club merengue affiche un bilan parfait à domicile cette saison, avec une victoire dans chacun de ses matchs à la maison, tandis que Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets lors de chacune des quatre dernières journées européennes.