Dest et Pepi brillent sous les couleurs des États-Unis, à la veille du coup d'envoi de la Coupe du monde

À l’approche de la Coupe du monde qu’ils organiseront, les États-Unis ont retrouvé de l’assurance. Dimanche soir, la sélection de Mauricio Pochettino a dominé le Sénégal 3-2 dans un match amical offensif. Sergiño Dest et Ricardo Pepi ont été décisifs.

Dès l’entame de la rencontre au Bank of America Stadium de Charlotte, Pepi a lancé Christian Pulisic sur la gauche. Ce dernier a centré immédiatement pour Dest, qui a ouvert le score à bout portant.

L’avant-centre du PSV a ensuite permis à Pulisic, déjà passeur sur l’ouverture du score, de doubler la marque. Il s’agissait du premier but en sélection du joueur de l’AC Milan depuis novembre 2024.

Progressivement mieux dans le match, les Lions ont toutefois réduit le score juste avant la mi-temps par l’intermédiaire de l’infatigable Sadio Mané. À la pause, Pochettino a effectué dix remplacements, laissant notamment Dest et Pepi au repos.

Peu après la reprise, Malik Tillman, entré en jeu, adressait une passe décisive à Folarin Balogun, mais l’arbitre refusait le 3-1 pour hors-jeu.

Peu après, une erreur défensive d’Auston Trusty a permis à Mané de nouveau de battre Turner (2-2). Le spectacle restait intense : Tillman pensait redonner l’avantage à la sélection américaine d’une frappe à bout portant, mais l’arbitre signalait une faute préalable de Balogun, décision discutable au vu des images.

Peu après, Balogun, très en vue, a finalement inscrit le 3-2 d’une passe de l’excellent Timothy Weah. Weston McKennie a ensuite touché le poteau à un quart d’heure de la fin. Les États-Unis ont malgré tout conclu la rencontre sur une victoire devant leur public.