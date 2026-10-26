C'est ce qu'a déclaré le spécialiste espagnol des transferts Guillem Balague à Teamtalk. Récemment, des informations avaient indiqué que l'international anglais reconsidérait sa situation sportive et que plusieurs clubs souhaitaient le recruter, dont son ancien club, le FC Liverpool, qu'il avait quitté libre à l'été 2025, sans que cela fasse le bonheur des supporters.

« Il se dit en ce moment : “D'accord, ce n'est pas encore mon heure, mais elle viendra. Je m'y prépare” », a expliqué Balague au sujet de la situation d'Alexander-Arnold. « À son poste, deux autres joueurs sont devant lui, et Eder Militao a lui aussi déjà été aligné à droite de la défense contre Séville. Est-il donc le quatrième choix ? Il n'est assurément que le troisième », a-t-il ajouté.

En raison de blessures, Alexander-Arnold avait déjà connu une saison dernière très difficile au Real Madrid et partagé son temps de jeu avec Fede Valverde et Dani Carvajal. Après le départ de Carvajal, le Real a recruté Denzel Dumfries, un autre latéral de premier plan en provenance de l'Inter Milan. Mais lors du Clasico sur le terrain du FC Barcelone, le nouvel entraîneur madrilène Jose Mourinho n'a titularisé ni Dumfries ni Alexander-Arnold à ce poste, préférant y aligner Fede Valverde, milieu de formation.

Quel avenir pour Trent Alexander-Arnold au Real ?

« Il ne baisse pas les bras pour autant. Mourinho lui a dit de persévérer et qu'il aurait ses occasions », a rapporté Balague. « Il veut s'imposer au Real Madrid, c'est pourquoi il n'a pas l'intention de quitter le club », a conclu le spécialiste des transferts.

Alexander-Arnold est encore sous contrat avec le Real jusqu'en 2031. Il n'a disputé que 345 minutes toutes compétitions confondues avec son club cette saison. Il compte 36 sélections avec l'Angleterre, mais le sélectionneur Thomas Tuchel ne l'avait pas retenu pour la Coupe du monde l'été dernier.