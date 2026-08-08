Désormais, tout indique un transfert à l’Atlético ! Le feuilleton autour du champion du monde argentin continue

Selon Fabrizio Romano, le grand club espagnol prépare actuellement une offre de plus de 40 millions d’euros pour le défenseur central de Tottenham Hotspur, âgé de 28 ans. Selon des informations de la presse espagnole, un accord existerait déjà avec le joueur lui-même. Avant qu’un transfert ne soit définitivement bouclé, l’Atletico veut toutefois encore se séparer de Nahuel Molina et Matteo Ruggeri. Molina est annoncé à l’AS Rome, Ruggeri à Aston Villa.

Auparavant, The Athletic avait fait état d’un accord entre Tottenham et l’Inter Milan. Selon ces informations, les Spurs auraient accepté une offre à hauteur de 40 millions d’euros. Il semble toutefois que Romero préfère un transfert à l’Atletico, car il pourrait y travailler avec son compatriote argentin Diego Simeone et qu’un salaire plus élevé l’y attendrait apparemment.

Entre-temps, les Spurs ont catégoriquement repoussé les supposées avances d’Arsenal. Les Gunners recherchent à court terme un remplaçant pour leur patron défensif blessé, William Saliba. Un transfert du capitaine de Tottenham vers le grand rival du nord de Londres aurait réveillé des souvenirs du transfert spectaculaire de Sol Campbell il y a 25 ans.

Cristian Romero a irrité les supporters de Tottenham

Romero était déjà tombé en disgrâce auprès des supporters de Tottenham dans la phase finale de la saison dernière. Le capitaine était alors absent sur blessure, et les Spurs étaient menacés de relégation jusqu’à la dernière journée contre Everton. Au lieu de soutenir son équipe depuis les tribunes lors de ce choc décisif, Romero a préféré se rendre en Argentine pour assister en direct au titre de champion de son club formateur, le CA Belgrano, contre River Plate.

Après des passages au Genoa CFC, à la Juventus Turin et à l’Atalanta Bergame, Romero avait rejoint Tottenham en 2021, où il est devenu un titulaire indiscutable puis capitaine. En 2022, il a remporté la Coupe du monde avec l’Argentine et a disputé l’intégralité de la finale gagnée contre la France. Lors de la Coupe du monde de cette année également, il était titulaire dans la charnière centrale de l’Argentine.

Tottenham avait déjà renforcé sa défense cet été avec Jan Paul van Hecke et Marcos Senesi.