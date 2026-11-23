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L’attaquant du Paris Saint-Germain Desire Doue a vécu un week-end éprouvant : des intrus ont pénétré dans son jardin quelques heures après sa rupture du ligament croisé du genou droit. Blessé lors de la victoire 3-2 à Nice samedi en Ligue 1, l’international français a retrouvé des policiers autour de sa propriété d’Orgeval en rentrant chez lui.

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Des policiers autour du domicile du joueur à Orgeval

Selon Le Parisien, Doue est rentré de la Côte d’Azur dans la nuit de samedi à dimanche et a découvert des policiers devant son domicile, dans les Yvelines. Plusieurs intrus avaient pénétré dans le jardin de sa résidence, mais ont renoncé à leur tentative et pris la fuite en constatant que des personnes se trouvaient à l’intérieur. Les cambrioleurs ne sont pas parvenus à entrer dans la maison et aucun autre détail sur les circonstances n’a été communiqué.

Le club renforce la sécurité après cette épreuve

Cette tentative de cambriolage a conclu un 21 novembre que l’international français n’est pas près d’oublier. Il venait de rentrer du déplacement en pleine nuit, après la confirmation de ses pires craintes concernant son genou droit . Pour le protéger après cette épreuve, le quotidien parisien indique que le PSG a immédiatement renforcé la sécurité autour de son domicile en mettant en place une surveillance destinée à prévenir toute nouvelle tentative d’intrusion pendant qu’il se concentre sur sa convalescence.

Après l’annonce du diagnostic officiel dimanche, les messages de soutien n’ont pas tardé à affluer du monde du football. Parmi ceux qui se sont manifestés sur les réseaux sociaux figure l’ancien attaquant du PSG Neymar, qui a publié un bref message invitant Doue à « rester fort » .

Une grave blessure gâche la victoire à Nice

Le double cauchemar de Doue a commencé sur le terrain, lors de la victoire du PSG chez l’OGC Nice pour la 11e journée. Buteur à la 32e minute pour donner l’avantage 2-1 aux visiteurs, il s’est tordu le genou droit quelques minutes plus tard, sans contact avec un adversaire, alors qu’il protégeait le ballon. En larmes, il a dû quitter le terrain sur une civière.

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Le 22 novembre, le PSG a officiellement confirmé que l’attaquant souffrait d’une rupture du ligament croisé antérieur, un coup dur qui le prive du reste de la saison 2026-2027. Son absence prolongée place l’entraîneur Luis Enrique face à une grave pénurie de solutions offensives, alors que l’attaquant Khvicha Kvaratskhelia est lui aussi actuellement écarté des terrains en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur .

Une opération attend l’attaquant français

Doue doit être opéré avant la fin du mois de novembre, avant d’entamer une longue rééducation loin des terrains. Privé de Doue et de Kvaratskhelia pour une longue durée, Enrique doit rapidement réorganiser l’attaque du PSG pour préserver ses ambitions en France et en Europe. Pendant ce temps, le service de sécurité du club continuera de surveiller le domicile du joueur afin qu’il puisse se rétablir sereinement.