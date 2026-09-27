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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Désir mutuel : pourquoi Martinelli a-t-il ignoré les offres de Premier League pour choisir Al-Hilal ?

Mercato
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
G. Martinelli
Arsenal
Arabie saoudite
Brésil
Angleterre

Un projet saoudien ambitieux et une décision d'Arteta

L'agent de l'attaquant brésilien Gabriel Martinelli, Marcus Kasp, a révélé que la nouvelle recrue d'Al-Hilal avait refusé des offres de clubs de Premier League, ainsi que d'équipes italiennes et allemandes, avant de finaliser son transfert vers le club saoudien pour un montant record en provenance d'Arsenal.

Kasp a expliqué pourquoi Martinelli avait décidé d'ignorer toutes les offres européennes pour rejoindre Al-Hilal, déclarant, selon les propos rapportés par Goal : « Il y avait des offres de clubs italiens et allemands, et d'autres de Premier League, mais c'était un moment où il ressentait le besoin de changer de décor et de se vider l'esprit. »

L'agent a ajouté : « Al-Hilal est le plus grand club d'Asie, et il y a là un projet ambitieux. Nous observons une nouvelle orientation dans le football saoudien qui vise à abaisser la moyenne d'âge des joueurs du championnat et à attirer de plus jeunes talents. »


Martinelli (25 ans) a rejoint Al-Hilal au début du mois de septembre 2026, après que l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, l'avait informé qu'il n'entrait pas dans les plans de l'équipe première pour la saison en cours, un souhait qui était réciproque, mettant ainsi fin à 7 années passées sous le maillot d'Arsenal.

Arsenal a obtenu 60 millions de livres sterling en indemnités garanties dans le cadre de cette opération, tandis que le joueur a signé à Riyad un nouveau contrat qui dépasse largement son ancien salaire de 180 000 livres sterling par semaine dans le nord de Londres, comme l'a confirmé l'agent.

Kasp a décrit ce transfert comme « la plus grosse vente de l'histoire d'Arsenal », soulignant que le départ est bénéfique pour les deux parties sur les plans financier et sportif.

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