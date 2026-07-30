La couleur principale du maillot est ainsi un violet éclatant. Au centre trône le logo rouge et blanc de l’équipementier Vodafone, tandis que le col se présente en jaune fluo. On retrouve aussi des touches de jaune fluo sur les manches, mêlées à du noir. La couleur des numéros au dos et des noms des joueurs est également le jaune fluo.

Le BVB est actuellement en tournée en Asie et les stars de Dortmund ont officiellement présenté le nouveau troisième maillot dans la métropole japonaise de Tokyo. Dans les publications correspondantes liées à cette présentation, les commentaires des fans ont été en grande majorité très négatifs. La couleur criarde et le design ne passent pas du tout auprès de nombreux supporters.

Le BVB lancera sa nouvelle saison le 22 août

Le maillot domicile de Dortmund pour la saison 2026/27 conserve d’ailleurs un style classique, avec un jaune dominant mêlé à des touches de noir. Le nouveau maillot extérieur n’a quant à lui pas encore été officiellement dévoilé, mais il devrait être noir, selon les informations en circulation.

La saison à venir débutera pour le BVB le 22 août avec un match à domicile contre le FC Bayern Munich lors de la Supercoupe d’Allemagne. Une semaine plus tard, le vice-champion jouera également à domicile pour le coup d’envoi de la Bundesliga face au Hamburger SV, avant le premier déplacement de la nouvelle saison, prévu le 1er septembre. Les Dortmundois se rendront alors chez le pensionnaire d’Oberliga HEBC Hambourg au 1er tour de la Coupe d’Allemagne.