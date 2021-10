"Déséquilibré", "ennuyeux", "à l'arrache"... les supporters parisiens jugent le style du PSG

Interrogé avant et après la victoire face à Lille, de nombreux fans ont confié leur incompréhension face au jeu déployé par les hommes de Pochettino.

"Ennuyeux et renversant", "sans inspiration mais efficace", "bringuebalant puis souvent vainqueur". Les mots des supporters résument assez bien le début de saison du PSG et vendredi soir, face à Lille, tout s'est passé comme ils l'avaient décrit avant la rencontre.

Ce PSG a d'abord été trimballé dans les grandes largeurs par le champion de France pendant une heure. Soixante minutes d'absence qui font écho à d'autres rencontres parisiennes de cette première partie de championnat dans lesquelles le club de la capitale a connu de grandes difficultés : Troyes, Brest, Lyon, Metz, Angers, Marseille, Rennes ou Leipzig,

Sur le plan comptable, le début de saison est quasiment parfait. Paris est premier de la Ligue 1 avec 31 points mais dans le jeu, le PSG ne joue que par courte séquence, ce qui génère autant d'agacement que d'incompréhension chez certains supporters. "En ce moment, le jeu est très décevant. On pensait que ça allait jouer, qu'on allait avoir la maîtrise du ballon et que devant, l'attaque de feu allait tout exploser. Et là, ce n'est vraiment pas le cas, souligne Nouima qui ne tire pas sur l'attaque mais pointe le discours de l'entraîneur parisien. A chaque fois, Pochettino nous dit que l'équipe travaille bien, qu'il y a des choses positives mais on ne voit pas de progrès et surtout pas de maîtrise."

Victor, lui, ne veut pas incriminer Pochettino. "Tout le monde lui cracherait au visage s'il ne faisait pas jouer les quatre devant. Mais au final, il n'y a pas d'équilibre dans cette équipe. Les attaquants ne défendent pas et les latéraux attaquent beaucoup. C'est aussi pour ça que Paris encaisse beaucoup de buts (15 en 16 matches officiels cette saison)", note-il.

L'article continue ci-dessous

"Les arguments de Pochettino, c'est de la com'"

Christophe est beaucoup plus radical et clame sa frustration. "Ce que je vois sur le terrain ne me plaît pas du tout. Il n'y a pas de fond de jeu, pas de stratégie, il n'y a rien. Paris gagne toujours à l'arrache et les arguments de Pochettino sur la préparation ou les joueurs qui partent en sélection c'est de la com'. Paris est devenu une équipe de contre sans idée directrice."

Un discours pourtant défendu vendredi soir par Leonardo qui, après la nouvelle victoire compliquée du PSG, a tenté d'éteindre l'incendie en venant se présenter devant les journalistes. Le directeur sportif parisien en a profité pour confirmer ce que les supporters voient désormais depuis plusieurs matches. "On peut dire qu’on ne joue pas bien, on accepte, on le sait, mais les critiques c’est un peu trop. Même si on ne joue pas comme on veut, aujourd'hui on est à 10 victoires, 1 nul et 1 défaite et on a 10 points d'avance sur le deuxième. On ne joue pas bien, mais on ne manque jamais d'efforts et on le fait jusqu'à la fin."

Si la majorité des supporters n'est pas séduit par le spectacle proposé, le scénario type proposé par ce PSG et le bilan comptable en satisfait certains. Abonné en tribune Borelli, Cédric est de cela. "Les victoires sont un peu à l'arrache mais tu sens que cette équipe peut remonter à tout moment. Donc ils ne perdent pas ou peu et ça c'est intéressant. Ils sont premiers du championnat, ils ont de l'avance, je trouve que tout ça est très bien géré, note-il avant d'aller un peu plus dans le sens de Leonardo et de Mauricio Pochettino. Il y a eu beaucoup de remaniements dans cette équipe donc il faut du temps pour que cela se mette en place. Quand tu regardes le match contre Manchester City, ils sont là dans les grands matches."