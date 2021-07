Deschamps viré ? Le Graët tranche enfin

Invité ce dimanche dans l’émission Téléfoot, le président de la Fédération française de football a évoqué le sujet Deschamps.

Le futur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France sera discuté cette semaine entre le sélectionneur et Noël Le Graët, le président de la fédération Française de Football. Ce dernier, qui s'est entreteni avec Téléfoot, a tranché sur la question de l'avenir du sélectionneur bayonnais, alors qu'un certain Zinedine Zidane, qui vient de quitter le Real Madrid, est dans les starting-blocks pour le remplacer.

Le patron de la FFF temporise pour Deschamps

« Je le reçois cette semaine. […] D’abord c’est un ami. C’est quelqu’un qui, depuis que je l’ai pris, n’a jamais déçu. Il est fidèle, il est organisé. Et c’est le premier échec. On peut parler un peu d’échec, on ne va pas non plus se voiler la face. »

Alors que le journaliste insiste sur le futur de DD, Noël Le Graët a laissé planer le doute concernant l'épineux scénario où Deschamps serait viré.

« Je n’ai pas dit ça. J’ai dit qu’on allait discuter. Il faut toujours être d’accord pour continuer et avoir les mêmes objectifs. Les deux doivent être d’accord. La Fédération d’abord et puis l’entraîneur ensuite. Donc on va faire le tour de ce qui n’a pas marché et de ce qu’on peut mieux faire. », a ainsi estimé le patron de la FFF.

Didier Deschamps pourrait-il être conservé jusqu’à la Coupe du monde 2022 avant de voir Zinedine Zidane lui succéder ? Le dirigeant refuse de trancher : « Non. Soyons clairs de toute façon, chaque chose en son temps. (…) On verra comment ça se passe au Qatar. »