Deschamps, Tchouaméni et les réactions après France - Croatie (0-1)

L’équipe de France a encore fauté en Ligue des Nations. Battus 0-1 à domicile, les Tricolores ont voulu vite tourner la page de ce mois de juin.

Rien n’aura souri aux Bleus à l’occasion de leur ultime rassemblement de la saison. En Ligue des Nations, ils ont disputé quatre matches et n’en ont remporté aucun. Ce lundi, ils ont même trouvé le moyen de céder à domicile face à une sélection croate qui n’avait pourtant rien d’un foudre de guerre. Après la rencontre, Didier Deschamps et ses hommes n’ont pu que constater les dégâts, avec l’espoir que les résultats soient de retour à l’entame de la prochaine saison. D’ici là, place aux vacances, même si elles ne sont pas totalement méritées.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1): "Ce mois de juin a été très difficile par les résultats. On n'avait pas l'énergie et la force suffisantes face à des équipes qui en avaient plus que nous. On n'a pas eu de réussite non plus. C'est surtout la fraicheur qui n'était pas au rendez-vous. Il y a toujours des enseignements à tirer avec ces résultats. Chaque match est riche d'enseignements. La répétition des matchs a été très dure, on a perdu des joueurs d'un match à l'autre. Sans doute que d'autres nations sont touchées. Ils vont devoir se vider la tête et repartir avec leur club et repartir vers cette nouvelle saison."

Aurélien Tchouaméni (milieu de terrain de l’équipe de France sur la chaine L’Equipe) : « Le feu au lac ? C’est sûr qu’en venant pour ce rassemblement on avait d’autres ambitions. Après, je pense qu’il ne faut pas non plus s’inquiéter. C’est vrai qu’on a été défaillants sur certains aspects du jeu. Mais il y a aussi des choses qu’on a bien fait. Mais c’est sûr qu’avec le maillot de l’équipe de France, on se doit de faire mieux. Et de remporter le plus de matches possibles. Ça n’a pas été le cas aujourd’hui. Cela veut dire qu’on doit travailler encore plus. Trois systèmes différents synonymes de perte de confiance ? Pas forcément. Ce sont des matches de préparation. Il a voulu tester des choses. Maintenant, il faut tirer les enseignements au niveau du système et de ce qu’on a fait. Mais je ne pense pas que le changement de système soit la preuve d’une recherche spécifique du coach ».