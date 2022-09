Deschamps, Tchouaméni et les réactions après France - Autriche (2-0)

La France a signé un succès convaincant contre l’Autriche ce jeudi. La satisfaction était forcément au rendez-vous au coup de sifflet final.

L’équipe de France a remis les pendules à l’heure dans son groupe de la Ligue des Nations. Contre l’Autriche, elle est parvenue ce jeudi à s’offrir son premier succès. Et en plus des trois points glanés, elle a aussi su séduire dans le jeu. Ce qui n’était pas gagné de l’avance au vu des circonstances dans lesquelles s’est jouée cette partie. Didier Deschamps et ses protégés ne pouvaient qu’être contents au coup de sifflet final.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur M6) : « Oui, très satisfait de par le contenu. La victoire est très importante aussi. On a fait ce qu’il fallait, en ayant énormément eu d’occasions, et une très bonne maitrise. Avec des joueurs qui sont peu habitués à jouer ensemble aussi. Dans les intentons aussi, tout le monde a fait des efforts. Il y a donc beaucoup de ponts positifs. Mon sentiment sur les jeunes ? La qualité, ils l’ont. Il faut leur donner de l’expérience. Et pour en avoir plus, il faut du temps de jeu. Ils sont bien encadrés. La qualité technique est là aussi. C’est une belle performance de l’équipe de France ».

Aurélien Tchouaméni (milieu de terrain de l’équipe de France sur M6) : « Si ce succès nous fait oublier le mois de juin ? Je ne sais pas. Mais on avait à cœur de montrer un autre visage. Montrer notre vraie valeur. Forcément, ça apporte de la sérénité. Les conditions n’étaient pas optimales, mais le coach a dit que la vérité est sur le terrain et il n’y a rien de plus important. Jouer avec Mohamed Fofana ? Ça s’est très bien passé, même si ça fait longtemps qu’on n’a pas joué ensemble. Vous avez pu voir la complémentarité qu’on a. Il y a rien qui change (entre nous), je suis content pour lui. Mon année 2022 est parfaite ? Oui, mais il n’y a rien qui est acquis. Je continue de donner le maximum et on verra ce que l’avenir me réserve ».

Jonathan Clauss (défenseur de l’équipe de France sur la chaine L'Equipe) : « Oui, je pense que c’est une victoire rassurante. Car il fallait montrer un autre visage avec plus d’envie et de détermination. On était plus frais aussi qu’en juin et ca a beaucoup joué ce soir. Badiashile et Fofana ? Top, sereins, appliqués. Tout ce que j’ai déjà vu avec l’AS Monaco, je l’ai revu ce soir. De très bons débuts. A titre personnel ? Fallait prendre le match par le bon bout. Je savais que physiquement ça n’allait pas être facile. Il fallait que je montre que je suis capable de jouer dans cette équipe et je pense l’avoir bien fait. Je me suis bien senti. Je mets tout en œuvre pour être performant. J’essaye d’être le mieux possible. Il faut faire abstraction de beaucoup de choses et prendre la mesure de l’évènement. Jouer son jeu. Je suis bien entouré dans cette équipe-là. Giroud ? Fidèle à lui-même. Quelqu’un qui donne tout sur le terrain et est décisif quand il doit l’être. Il a une force de caractère exceptionnelle. Je le félicite ».