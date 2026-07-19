Deschamps s'emporte après son départ : « L'ambiance est insupportable… Je suis parti pour le bien de la France »

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a officialisé les raisons de son départ à l’issue de la Coupe du monde 2026.

Les Bleus ont d’abord été battus par l’Espagne (2-0) en demi-finale, avant de s’incliner face à l’Angleterre lors du match pour la troisième place (6-4), tôt ce dimanche matin.

Son départ, acté depuis plus d’un an, ouvrira la porte à Zinédine Zidane sur le banc des Bleus dès la prochaine campagne.

Deschamps, à la tête des Bleus depuis 2021, a dévoilé les raisons de son départ lors d’un entretien accordé à la chaîne française M6. Il a expliqué avoir choisi de quitter son poste avant tout pour préserver l’équipe de France, estimant que sa présence suscitait désormais des critiques trop vives.

Il a ajouté, selon le site « Foot Mercato » : « J’ai maîtrisé mon départ car j’ai pris cette décision moi-même. J’ai décidé que cela devait s’arrêter là. Et si j’ai pris cette décision, je le dis en toute sincérité, ce n’était pas pour moi, mais dans l’intérêt de l’équipe de France. »

Je ne l’avais pas encore dit, mais je vais vous le dire franchement : ma décision n’était pas motivée par mon intérêt personnel. L’ambiance était insupportable, toute l’attention était braquée sur moi. L’équipe de France ne mérite pas cela. Ma décision était mûrement réfléchie et, depuis son annonce, le climat s’est nettement amélioré pour l’équipe de France. »

Le technicien de 57 ans a reconnu qu’il aurait pu rester en poste s’il l’avait souhaité et qu’il avait déjà entamé la planification de la suite, mais il a préféré gérer la transition avec rigueur.

Il a ajouté : « J’aime avoir le contrôle, et c’était le cas. J’aurais pu continuer, mais je n’en avais pas envie. J’aurais pu prendre une décision concernant mon avenir avant la Coupe du monde, ou pendant celle-ci. Mais non, car j’ai un immense respect pour l’équipe de France. Et chaque chose en son temps. »

Il précise : « Je prendrai le temps de récupérer, mais je ne resterai pas inactif. Grâce au football et à l’équipe de France, j’ai la chance de pouvoir choisir. Avec humilité, j’ai déjà quelques propositions et je les étudierai attentivement. »

Il a par ailleurs réaffirmé que l’intérêt de l’institution devait toujours primer sur celui des individus, déclarant : « La sélection française passe avant tout. Elle ne m’appartient pas. Je me suis mis à son service pendant 14 ans. »

Il a par ailleurs annoncé qu’il s’éloignerait de la sélection pour laisser toute la place à son successeur, concluant : « Je m’abstiendrai de parler de l’équipe de France à partir de ce soir. »

Deschamps a remporté la Coupe du monde 2018 avec les Bleus et a atteint la finale de l’édition 2022.