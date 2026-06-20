Deschamps s’appuie sur l’exemple de l’Espagne pour mettre en garde les Bleus contre toute surprise éventuelle de l’Irak

Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore, a utilisé le résultat de l’Espagne face à l’Irak en match amical pour stimuler ses joueurs et les préparer mentalement avant leur entrée en lice dans la Coupe du monde.

Selon le journal espagnol Marca, les Bleus ont entamé leur Coupe du monde par une solide victoire contre le Sénégal, scellée lors d’une seconde période de haut niveau, avec une passe décisive de Michael Olis et un doublé de Kylian Mbappé.

Les Bleus s’apprêtent désormais à retrouver la pelouse pour leur deuxième sortie, face à un adversaire qui paraît, sur le papier, moins redoutable, Didier Deschamps a donc profité de cette vidéo, diffusée par la Fédération française de football, pour rappeler à ses joueurs, dans les vestiaires et juste avant une séance d’entraînement, que l’équipe d’Irak reste un adversaire à prendre au sérieux.

S’adressant directement à son groupe, il a déclaré : « Vous savez quoi ? L’Irak n’est pas une « petite » équipe. D’abord, les Irakiens ont battu la Bolivie, une formation sud-américaine de qualité, au Mexique. (en référence au barrage). Deuxièmement, l’Espagne, vous la connaissez ? C’était un match de préparation, certes, mais ils ont fait match nul contre l’Espagne. »

Le sélectionneur a conclu : « Nous avons encore quelques jours devant nous, mais que personne ne se dise que le match sera facile juste parce que nous sommes l’équipe de France. D’autres grands noms ont déjà sous-évalué leurs adversaires, face à des formations sur le papier plus faibles que l’Irak. »

Et ne vous dites pas, même si cela paraît naturel, que nous finirons bien par faire la différence. Ces grands noms n’y sont pas parvenus ; je ne veux pas que cela nous arrive, ni que nous attendions passivement que ça se produise. »

Pour conclure, il a passé en revue les atouts de la sélection irakienne : « C’est une bonne équipe, qui pratique un football simple mais le met en œuvre avec beaucoup de finesse. Vous le verrez tout à l’heure : ils évoluent dans un 4-4-2 bien huilé et possèdent des atouts offensifs majeurs. Leur jeu, simple mais efficace, repose sur des joueurs techniques, réactifs et capables de faire la différence. Gardez tout cela en tête. »

