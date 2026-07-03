Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a lancé un avertissement clair au Paraguay avant le huitième de finale de la Coupe du monde 2026, insistant sur le fait que les Bleus ne doivent pas être comparés à l’Allemagne, que la sélection sud-américaine a éliminée.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, il a déclaré : « L’élimination de l’Allemagne n’était pas un hasard, mais nous ne sommes pas l’Allemagne… Nous connaissons bien nos capacités et nous avons une réponse toute prête à tout ce que l’adversaire pourra nous opposer. »

Le sélectionneur français a rendu hommage à la sélection paraguayenne, soulignant qu’il s’agit d’une « équipe qui maîtrise le jeu et fait preuve d’un grand esprit combatif, à l’image de toutes les équipes sud-américaines », avant d’ajouter : « Ils disposent de joueurs exceptionnels comme Enciso et Almirón, qui se connaissent très bien et réalisent de superbes performances… Ils joueront leurs atouts avec intelligence. »

Il a par ailleurs souligné que les Bleus abordaient la compétition « au sommet de leur art », déterminés à conquérir un nouveau titre lors de ce qui pourrait être leur dernière Coupe du monde, ajoutant que « les éloges ne modifieront pas notre stratégie… La meilleure attitude est de ne pas avoir peur, car le football exige de l’engagement ».

Interrogé sur les points faibles de son équipe, le sélectionneur a reconnu l’existence d’un « problème récurrent » lié aux entames de match difficiles et a déclaré : « Je ne vois pas de problèmes, seulement des solutions. Nous avons gâché des occasions de marquer alors que nous n’avons encaissé que deux buts. Tout dépend du temps de possession de balle de l’adversaire, et je ne serai pas satisfait de notre prestation. »

Le Paraguay, auteur d’une qualification spectaculaire aux tirs au but face à l’Allemagne, a créé l’une des surprises du tournoi, mais Deschamps assure disposer de « plusieurs joueurs capables d’éviter une défaite similaire ».