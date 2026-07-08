Deschamps prend la défense de Mbappé : « Un capitaine exemplaire que les insultes racistes ne font pas vaciller »

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a affirmé que Kylian Mbappé n’avait pas été affecté par les insultes racistes proférées à son encontre par un sénateur paraguayen, soulignant que la star du Real Madrid était un « capitaine exemplaire » qui concentrait toute son attention sur le terrain.

S'exprimant à la veille du quart de finale de la Coupe du monde 2026 face au Maroc, le sélectionneur est revenu sur la polémique suscitée par les propos racistes visant l'attaquant parisien, affirmant : « Kylian est fort, et rien de ce qui se dit ne l'affecte le moins du monde. »

Il a ajouté : « Il ne se soucie que de sa performance et il joue à un très haut niveau. Il se concentre uniquement sur son travail, et c’est ce qui en fait le capitaine idéal dont nous avons besoin. »

Les propos racistes tenus par une sénatrice paraguayenne à l’encontre de Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, ont suscité une vague d’indignation après l’élimination du Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battu 1-0 par la France samedi dernier à Philadelphie.

Selon la presse paraguayenne, la sénatrice a tenu des propos racistes et insultants à l’encontre de l’attaquant après son but victorieux sur penalty, qui a qualifié les Bleus pour les quarts de finale.

Deschamps a réaffirmé sa confiance dans la force mentale de Mbappé face aux tentatives de déstabilisation, soulignant que « le tapage médiatique et les insultes ne changent rien à son état d’esprit ; notre force collective dépasse le talent individuel, et Kylian prouve chaque jour qu’il incarne cet esprit ».

L’entraîneur des « Bleus » reconnaît toutefois un point à améliorer : l’efficacité offensive. « Nous pouvons certainement mieux conclure nos actions. Chaque prochain match sera plus important, et nous devons être plus précis car la compétition s’intensifie », analyse-t-il.

Deschamps a salué la cohésion du groupe, rappelant l’Euro : « C’est l’esprit d’équipe qui fait la différence. Lors du Championnat d’Europe, Kylian s’est blessé, et on ne peut pas l’ignorer. »

Et de conclure : « La force collective prime sur tout éclat individuel. Le groupe est soudé, même si certains peuvent être frustrés. J’ai passé sept semaines exceptionnelles avec eux, et c’est un plaisir d’être à leurs côtés. C’est ça, la force de la France. »