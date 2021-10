Deschamps, Pogba et les réactions après Belgique - France (2-3)

La France a rempli sa mission contre la Belgique, jeudi en Ligue des Nations. A la fin du match, les Bleus ont fait part de la joie.

L’équipe de France disputera dimanche la finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne. Pour avoir ce privilège, elle a dû se défaire de la Belgique jeudi soir (3-2). Ce n’était pas une partie de plaisir, mais les Bleus ont eu le dernier mot, en scorant trois buts en seconde période. Après la partie, c’est bien sûr la satisfaction qui a prédominé dans le camp tricolore. Tout le monde était content de la réaction livrée, alors que les affaires étaient très mal engagées au départ. Didier Deschamps n’a pas manqué de remercier ses troupes pour cette remarquable performance.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) : « On a été malheureux sur cette première période. Sur le début du match. Après, on a reculé un peu trop. Mais quand on met cette intensité-là… Et ça commence avec les joueurs offensifs. Eux, ils ont eu leur bonne période pendant 20 minutes et ont réussi à nous mettre deux buts. Après, on n’a pratiquement pas été en danger et on a eu énormément d’occasions. Ça demande du temps et de la répétition, c’est un système qui est nouveau aussi. Et il y a la qualité de l’adversaire. Gagner ce match-là par rapport au scénario, ça démontre la force de caractère de cette équipe. Personne ne pensait ça à la mi-temps. Je le comprends par rapport au résultat. Mais on était là pour jouer la finale et on y sera. »

Antoine Griezmann (attaquant de l’équipe de France sur TF1) : « Fier, des joueurs et du staff. On avait bien commencé les 30 premières minutes, après on n’arrivait pas à sortir. A la mi-temps, tout le monde a eu un peu les mots justes. On est sortis d’une autre façon. Et après Kylian et Karim ont fait un match extraordinaire en pressant. Ca nous a fait du bien de marquer et après on a su remonter. Ce qu’on s’est dit à la mi-temps ? Qu’un but pouvait tout changer et qu’il fallait aller les chercher. Franchement, on a un bon groupe. Dimanche, il y a une finale à jouer et il va falloir bien récupérer. On est là pour montrer qu’on peut gagner contre n’importe quelle équipe et que la Suisse était une erreur. »

Jules Koundé (défenseur de l’équipe de France sur la chaine L’Equipe ) : « Cette joie à la fin c’est par rapport au scénario du match. On est menés 2-0 et on a du mal à leur mettre la pression et à les faire déjouer. Et en seconde période, on est sortis avec beaucoup plus d’agressivité, plus d’intensité et en étant plus haut sur le terrain. Forcément, même si c’est une équipe avec beaucoup de bons joueurs, ça devient difficile pour eux. Et on a été meilleurs avec le ballon. Finir comme ça aussi, avec le but de 3-2, c’est magnifique. Ce qu’on s’est dit à la mi-temps ? Qu’on les regardait un peu trop jouer. Si le ton est monté ? Pas spécialement. On était tous conscients de ce qu’on n’avait pas bien fait et ce qu’on devait bien faire. Etre menés 0-2, on n’était pas satisfaits. On a montré du caractère et on a eu une très bonne réaction. On est tous contents de cette remontée ».

Paul Pogba (milieu de terrain de l’équipe de France sur la chaine L’Equipe) : « Ce qu’on s’est dit à la mi-temps ? Vous allez le voir sur des vidéos. J’espère que ça sera après la victoire dimanche. On a ressenti une énergie. Mais vous verrez la vidéo et vous allez comprendre (…) En première période, on a bien commencé, avec une bonne possession. Eux, ils ont été tranchants. Dès qu’on a commencé à reculer, ils ont pris confiance. Et là ils ont joué beaucoup dans notre camp, on était très bas et ils trouvaient des décalages. Ils ont mis deux buts. Puis, on est revenus et on s’est dit qu’il faut lâcher les chevaux. On y va, on presse, et on essaye de récupérer le ballon haut. Et on va voir ce qu’on faire. Nous aussi on a de la qualité et il fallait qu’on le montre. C’est ce qu’on a très bien fait. »