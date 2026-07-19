Deschamps : « Nous avons commis des erreurs en première mi-temps contre l'Angleterre… et nous avons laissé passer notre chance de remonter au score. »

Didier Deschamps a assumé l’entière responsabilité de l’effondrement « inacceptable » des Bleus en première période, lors de la défaite 6-4 contre l’Angleterre, concluant de manière douloureuse ses 14 années à la tête de l’équipe de France.

Menés 4-0 à la mi-temps de la petite finale de la Coupe du monde, les Bleus ont réagi en seconde période, en vain : ce come-back tardif n’a pas évité à Deschamps la défaite lors de son 185e et dernier match sur le banc.

« C’est une défaite, mais nous étions menés 4-0. Nous avons livré une première mi-temps inacceptable », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Il y a eu une réaction, sur les choses que nous savons bien faire. Nous avons eu deux occasions de revenir à 4-4, mais nous nous sommes un peu trop précipités vers l’avant. »

Le sélectionneur français a poursuivi : « C’est ce que nous savons faire, mais nous ne l’avons pas fait. C’est ma faute, car je n’ai pas fait ce qu’il fallait en première mi-temps. »

Il a toutefois souligné que la réaction après la pause avait au moins permis de retrouver un peu de fierté, tout en admettant que la déception sportive demeurait vive après l’échec des Bleus, venus en Amérique du Nord avec l’ambition de conquérir un troisième titre mondial.

« Il aurait été préférable de terminer le tournoi à la troisième place, a-t-il reconnu. Nous sommes venus ici avec de grandes ambitions et nous avons tout de même accompli des choses positives. »

Le sélectionneur français a ajouté : « Nous avons échoué face à l’Espagne, qui a su bien jouer contre nous. Ce groupe possède des qualités footballistiques. Il y avait suffisamment de talent pour obtenir des résultats. »

Sur le plan humain, Deschamps évoque « une belle aventure » de huit semaines « magnifiques ».

Deschamps a conclu : « La déception est là sur le plan sportif. Nous avions l’occasion de faire vibrer des dizaines de millions de Français. C’est la Coupe du monde, et il n’y a rien de plus beau que ça. »