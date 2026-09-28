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Deschamps ne l'a pas fait : Zidane s'invite dans un club très fermé de l'histoire de l'équipe de France

Belgique vs France
Belgique
France
UEFA Nations League A
Z. Zidane
D. Deschamps
Belgique
France

L'entraîneur des Bleus signe un début parfait

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, Zinédine Zidane, n'a pas attendu longtemps pour s'inscrire dans un cercle rare de l'histoire des Bleus, après la victoire acquise ce lundi soir sur le score de 1-0 face à la Belgique, lors de la deuxième journée du groupe 1 de la Ligue des nations.

Selon les statistiques de « Stats Foot », Zinédine Zidane est devenu le quatrième entraîneur de l'histoire de l'équipe de France à remporter ses deux premiers matches officiels avec la sélection, après Henri Guérin (1964), Henri Michel (1984) et Aimé Jacquet (1994).

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Zidane, qui dirige les Bleus en remplacement de Didier Deschamps, avait débuté sa mission par une victoire lors de la première journée, également 1-0, face à la Turquie.

L'équipe de France se prépare pour son troisième match dans ce groupe, contre l'Italie, le 2 octobre prochain.

Il convient de rappeler que l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, avait débuté sa mission par un match nul et vierge en amical contre l'Uruguay, en août 2012.

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