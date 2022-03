Deschamps ne ferme pas la porte à Giroud

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des éléments sur lesquels il comptait en vue des matches amicaux de ce mois de mars, prévus contre la Cote d’Ivoire et l’Afrique du Sud. Une liste dont Olivier Giroud ne fait pas partie.

Bien que performant avec son club de l’AC Milan, le natif de Chambéry, qui reste le deuxième meilleur buteur de l’équipe de France, reste privé de la scène internationale depuis le dernier Euro. Faut-il en déduire que son parcours en Bleu est définitivement derrière lui ? Le sélectionneur tricolore assure que non.

« Giroud reste sélectionnable »

En effet, interrogé en conférence de presse à propos de son ancien buteur, Deschamps a assuré qu’il gardait un œil sur lui et qu’il n’était pas exclu qu’il le convoque dans le futur. "Cela se passe bien pour lui à Milan, il marque des buts importants, je suis content pour lui et son club. Après j'ai des choix à faire. Je sais très bien ce qu'Olivier a été capable de faire avec nous. Il reste évidemment sélectionnable et à disposition de l'équipe de France", a-t-il déclaré.

Avant cette liste, Giroud s’était exprimé dans les médias pour dire qu’il croyait encore un avenir avec la sélection de son pays. Il a même envoyé un message à Deschamps. « Je ne parle pas de l’équipe de France au passé, a-t-il clamé. L’équipe de France est un fil rouge tout au long de ta carrière. Ça reste du bonus, c’est un cadeau. On verra. Ça ne se fait pas de refuser une sélection. Donc si le coach m’appelle, je répondrai présent comme je l’ai toujours fait. C’est pour ça que je n’ai jamais déclaré officiellement que je voulais arrêter l’équipe de France ».

Giroud (35 ans) compte 110 capes avec les Tricolores. La dernière d’entre elles remonte au huitième de finale du Championnat d’Europe contre la Suisse. Durant ce tournoi, il n’a d’ailleurs joué que 40 minutes en tout et pour tout.