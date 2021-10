Deschamps : « Mettre tous les ingrédients pour aller chercher le titre »

Le sélectionneur tricolore attend que ses hommes livrent leur meilleur visage possible pour pouvoir bousculer l’Espagne.

En finale de la Ligue des Nations, l’équipe de France défie l’Espagne dimanche soir à Milan. Malgré leur statut de champion du monde, les Tricolores ne sont pas favoris de cette empoignade. La dynamique et la productivité actuelles des Ibériques sont meilleures. Cela n’empêche pas les Bleus et leur sélectionneur d’avoir des ambitions.

« La victoire est la meilleure des vitamines »

Lorsqu’il s’est présenté devant les médias ce samedi, Didier Deschamps a souligné l’importance qu’il y aura de fournir un grand match contre la Roja et en se basant sur ce qui fait la force de l’équipe de France. « Lutter avec l’Espagne au niveau de la possession c'est déjà difficile, alors la priver du ballon... Parce que c'est son ADN, elle a une possession de balle supérieure à son adversaire. Le pressing peut être fait, mais pas n'importe comment. Ils n'ont pas que cette qualité-là, ils ont aussi été très performants dans leur pressing offensif dès la perte du ballon, contre l'Italie. Qu'elle l'ait plus c'est fort probable mais c'est à nous de faire en sorte de l'avoir le plus possible ».

L'article continue ci-dessous

Le coach tricolore a insisté aussi sur la nécessité de combler les potentiels manques par un gros investissement et une concentration à toute épreuve : « L'Espagne maintient sa qualité de jeu. Nous, on a une expérience plus importante, mais cela ne nous donne aucune garantie. Il faudra tous les ingrédients pour faire en sorte d'aller chercher ce titre. »

Contre la Belgique, en demi-finale, la France a prouvé qu’elle pouvait encore se sublimer pour peu que chacun y met du sien et que les efforts sont faits collectives. DD a admis que victoire contre les Diables Rouges tombe à pic pour avoir confiance en ses capacités : « La meilleure vitamine c'est la victoire. Le soir, il y avait beaucoup de bonheur et de joie, le lendemain c'était plus léger, ça donne de la confiance. Au-delà de la qualité qui est présente, s'il y avait besoin, l’équipe a aussi prouvé qu'elle a de la force mentale. »

Le 3-5-2 pourrait être reconduit

Et quel est le meilleur schéma pour contrecarrer les plans de la Seleccion ? Le 3-5-2 utilisé lors des deux derniers matches et qui a donné satisfaction peut-il encore faire l’affaire. La réponse du sélectionneur : « Tout est possible. C'est possible, avec des avantages et des inconvénients. Il nous est arrivé à nous aussi avec un système à quatre d'être confronté à une défense à cinq. L'Espagne jouera à quatre, ça c'est sûr. Reste à voir leur animation. Ils étaient plus dans un 4-4-2 en losange face aux Italiens (…) Tout dépend comment on positionne les joueurs, la défense qui est à trois peut en phase défensive se retrouver plus à cinq, et permettre à l'équipe d'occuper mieux la largeur et d'avoir une présence supplémentaire dans l'axe. Mais en face, en 4-4-2, les couloirs sont mieux occupés aussi ». Réponse dimanche aux alentours de 19h45 pour savoir si Deschamps va changer son fusil d’épaule.