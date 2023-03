Deschamps, Mbappé, son nouveau statut : les confidences de Dayot Upamecano avant Irlande – France

Avant de défier l'Irlande, Dayot Upamecano s'est confié sur son nouveau statut chez les Bleus et sur sa relation avec Deschamps et Mbappé.

Dayot Upamecano est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Le défenseur central est devenu titulaire indiscutable en équipe de France et au Bayern Munich et enchaînent les bonnes performances.

Avant d'affronter l'Irlande, ce lundi 27 mars 2023, à Dublin, Upamecano s'est confié à nos confères du Figaro et voici ce qu'il faut retenir de son interview.

Sur Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus

« C'est un honneur et un bonheur d'être sous ses ordres. Il me donne beaucoup de conseils, la façon dont il voit les choses. Il me montre comment il veut que je défende, dans l'anticipation, le placement, la relance, ça m'aide beaucoup. »

Sur son excellente saison et ce qu'il doit encore améliorer dans son jeu

« Je joue le meilleur football de ma vie, je me sens serein et apaisé. Je suis performant, mais je peux faire encore mieux. Je ne me crois surtout pas arrivé. Je suis à l'écoute et j'ai encore une marge de progression dans beaucoup de domaines. Je travaille toujours pour m'améliorer. Je peux bosser mon pied gauche et mon jeu long tant que je ne suis pas satisfait. »

Sur son duel à venir avec Haaland en Ligue des champions après avoir affronté Mbappé

« Pendant le match (PSG-Bayern, n.d.l.r.) on ne s'est pas calculé un seul instant, comme si on ne se connaissait pas. Deux inconnus. Affronter Kylian ou Haaland (le Bayern sera opposé à Manchester City lors des quarts de finale de la Ligue des champions, n.d.l.r.), ne m'empêche pas de dormir, j'adore ces rendez-vous et je joue au foot pour me frotter aux meilleurs, il n'y a que comme ça que tu progresses. »

Sur son nouveau statut et sur ses ambitions en équipe de France

« Que mon statut ait changé ou non en équipe de France, je dois prendre mes responsabilités, me faire entendre et prouver que j'ai le niveau. Faire une carrière à la Desailly ou à la Varane, ça me parle ! J'ai envie de m'installer très longtemps en équipe de France. Mon histoire avec la sélection ne fait que débuter. J'ai envie d'être au sommet du football mondial. »