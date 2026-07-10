Deschamps : « Mbappé n'est pas un dictateur... Et voilà pourquoi il a raté ce penalty contre Bono »

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a pris la défense de sa star Kylian Mbappé, affirmant qu’il était un capitaine idéal dont l’influence allait bien au-delà du simple fait de marquer des buts, tout en démentant les rumeurs le qualifiant de dictateur ou d’égoïste.

Lorsde la conférence de presse suivant la victoire 2-0 contre le Maroc et la qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde, il a déclaré : « Beaucoup pensent que Kylian est une sorte de dictateur qui ne pense qu’à lui-même, mais c’est un capitaine exemplaire, et il le prouve par ses performances sur le terrain, au-delà de tous les buts qu’il marque. »

Deschamps a également commenté la longue interruption qui a précédé le penalty arrêté par le gardien Yassine Bono face à Kylian Mbappé, affirmant ne toujours pas comprendre exactement ce qui s’était passé sur cette action.

Le sélectionneur a expliqué : « J’ai eu l’impression qu’il y avait une vérification vidéo, confirmée par l’arbitre, puis un autre arrêt pour examiner une faute. Ils ont passé près de deux minutes à revoir les images, mais quoi qu’il en soit, il y avait un doute, et le fait est que cela a pris beaucoup trop de temps alors que Kylian était déjà prêt à tirer. Je ne cherche pas d’excuses pour lui, mais ce n’était clairement pas une situation facile. »

Il a par ailleurs salué la force mentale de son groupe et sa capacité à réagir après une première période où les Bleus avaient multiplié les occasions sans conclure.

En première période, avec ce penalty manqué et ces trois occasions, nous avons manqué d’efficacité offensive, mais cela n’a pas semé le doute dans l’esprit de nos joueurs, et encore moins dans celui de Kylian Mbappé. L’adversaire a beaucoup couru, et, avec la fatigue, des espaces se sont créés, comme prévu. et nous n’avons concédé que très peu d’occasions ».

Les Bleus ont fini par percer le verrou marocain en seconde période grâce à Kylian Mbappé puis Ousmane Dembélé, et se sont qualifiés pour le dernier carré de la Coupe du monde pour la troisième édition consécutive.

L’attaquant du Real Madrid a inscrit son huitième but en Coupe du monde, rejoignant ainsi la star argentine Lionel Messi en tête du classement des buteurs et se maintenant dans la course au Soulier d’or.

Les Bleus défieront le 14 juillet à Dallas le vainqueur du quart de finale Espagne-Belgique, programmé ce vendredi à Los Angeles.